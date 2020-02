Zlati medved 70. Berlinala filmu Zla ni iranskega režiserja Mohammada Rasoulofa

Zlati medved 70. Berlinala je na nocojšnji podelitvi nagrad pripadel filmu Zla ni (z angleškim naslovom There Is No Evil) iranskega režiserja Mohammada Rasoulofa, ki ne sme zapustiti svoje države. Film pripoveduje o mejah osebne svobode znotraj avtoritarnih režimov, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Zlatega medveda je v Berlinu v režiserjevem imenu prevzela producentska ekipa filma. Producent Farzad Pak je ob tem povedal: "Želim si, da bi lahko bil Mohammad sam tu, a mu žal ni dovoljeno zapustiti države." Ker so Rasoulofu oblasti tudi prepovedale snemanje filmov, se je Pak zahvalil igralcem, "ki so zaradi snemanja filma ogrozili svoja življenja", piše STA.

Veliko nagrado je žirija namenila filmu Nikoli redko včasih vedno (Never Rarely Sometimes Always) ameriške režiserke Elize Hittman. Gre za zgodbo o neželeni nosečnosti. Najstniški prijateljici iz ruralne Pensilvanije z avtobusom potujeta v New York, kjer je možnost za prekinitev nosečnosti.

Srebrni medved v Južno korejo

Srebrnega medveda za režijo je prejel južnokorejski režiser Hong Sangsoo za film Ženska, ki je pobegnila (z angleškim naslovom The Woman Who Ran). Film pripoveduje o ženski v Južni Koreji, ki po nekaj letih prvič ponovno počne nekaj brez moža in sreča svoje nekdanje prijateljice, piše STA.

Srebrnega medveda za najboljšo igralko je za vlogo v filmu Undine režiserja Christiana Petzolda prejela nemška igralka Paula Beer, italijanski igralec Elio Germano pa je za vlogo v filmu Skrit (Volevo nascondermi) v režiji Giorgia Dirittija pobral srebrnega medveda za najboljšega igralca.

Srebrnega medveda za najboljši scenarij sta prejela italijanska ustvarjalca Fabio in Damiano D'Innocenzo za film Slabe zgodbe (Favolacce), za katerega podpisujeta tudi režijo. Po pisanju dpa gre za nadrealistično dramo, postavljeno v italijansko predmestje, v kateri ustvarjalca na temačen način pripovedujeta o družinah, kjer zlaganost in mačistično obnašanje vodita do katastrofe, še piše STA.

Foto: Reuters

Srebrnega medveda za izjemen umetniški doprinos je prejel nemški snemalec Jürgen Jürges za eksperimentalni film DAU. Nataša (DAU. Natasha) režiserjev Ilje Hrzanovskega in Jekaterine Oertel.

Ob letošnji jubilejni, 70. izdaji festivala so podelili tudi posebno nagrado - srebrnega medveda 70. Berlinala. Prejela ga je francoska komedija Izbrisati zgodovino (Effacer l'historique). Film režiserjev Benoita Delepinea in Gustava Kerverna se ukvarja s tem, kako spet prevzeti nadzor nad svojim življenjem, če ti ga ugrabijo družbeni mediji oziroma korporacije, ki jih imajo v lasti, piše STA.

Mednarodni žiriji je predsedoval britanski filmski in gledališki igralec Jeremy Irons.

Srbsko-francosko-nemško-hrvaško-slovensko-bosanska koprodukcija Oče režiserja Srdana Golubovića je v festivalskem sklopu Panorama prejela nagrado občinstva za najboljši igrani film ter nagrado ekumenske žirije. Kot so zapisali pri festivalu, Golubović v filmu "podaja ganljivo zgodbo o neenakosti". V sklopu Panorama so letos prikazali 36 igranih filmov, piše STA.

Častni zlati medved za življenjsko delo Helen Mirren

Častnega zlatega medveda za življenjsko delo je letos prejela Helen Mirren, ki kot močna osebnost pustila velik pečat s svojimi polnokrvnimi interpretacijami. Režiserka Ulrike Ottinger pa je prejela nagrado kamera. Z njo festival od leta 1986 nagrajuje osebnosti in institucije, ki so pustile poseben pečat v filmskem ustvarjanju in so povezane z Berlinalom.

Niso pa na letošnjem Berlinalu podelili nagrade, poimenovane po prvem direktorju festivala Alfredu Bauerju. Za to so se odločili po tem, ko je časopis Die Zeit poročal, da je imel Bauer obsežno nacistično preteklost.

Berlinale se bo sicer sklenil v nedeljo. Skupaj bodo na festivalu prikazali 340 filmov iz vsega sveta, še piše STA.