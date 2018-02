Deli z ostalimi:





Zlati medved 68. Berlinala za film Ne dotikaj se me

Zlati medved 68. Berlinala je na nocojšnji podelitvi nagrad pripadel radikalnemu romunskemu eksperimentalnemu filmu Touch Me Not (Ne dotikaj se me) režiserke Adine Pintilie. Srebrnega medveda za režijo je prejel Wes Anderson za animirani film Isle of Dogs (Otok psov), veliko nagrado žirije pa film Mug (Obraz) režiserke Malgorzate Szumovske.

Adina Pintilie v svojem na pol dokumentarnem filmu Touch Me Not (Ne dotikaj se me) raziskuje različice in meje spolnosti. Foto: Reuters

Osemintridesetletna režiserka Adina Pintilie v svojem na pol dokumentarnem filmu Touch Me Not (Ne dotikaj se me) raziskuje različice in meje spolnosti. Dogajanje animiranega filma Isle of Dogs (Otok psov) ameriškega režiserja Wesa Andersona je umeščeno na Japonsko. Glavni lik je 12-letni deček Atari, ki se po tem, ko vse pse izženejo iz mesta na t.i. otok smeti, odpravi tja iskat svojega psa. Poljski film Mug (Obraz), ki ga je režirala Malgorzata Szumowska, pa je parabola družbe. To je že tretji režiserkin film, ki je bil umeščen v tekmovalni program festivala. Malgorzata Szumowska se je tako razveselila svojega medveda. Foto: Reuters Srebrni medved, poimenovan po Alfredu Bauerju za igrani film, ki odpira nova obzorja, je žirija namenila paragvajskemu filmu The Heiresses (Dedinje) režiserja Marcela Martinessija. Martinessijev celovečerni igrani prvenec je bil obenem prvi paragvajski film, ki je bil vključen v tekmovalni program festivala. Film pa je nocoj prejel še eno nagrado - oseminšestdesetletna paragvajska igralka Ana Brun je prejela srebrnega medveda za najboljšo igralko. Srebrnega medveda za najboljšega igralca je prejel francoski igralec Anthony Bajon za vlogo v filmu The Prayer (Molitev) režiserja Cedrica Kahna. Film pripoveduje o mladem odvisniku od drog, ki se s pomočjo molitve želi rešiti odvisnosti. Srebrnega medveda za najboljši scenarij sta prejela Manuel Alcala in Alonso Ruizpalacios za mehiški film Museo (Muzej), Ruizpalacios podpisuje tudi režijo filma. Podelitev si je ogledal tudi igralec Bill Murray. Foto: Reuters Častnega zlatega medveda za izjemen prispevek h kinematografiji je prejela kostumografka Elena Okopnaja za ruski film Dovlatov, ki ga je režiral Aleksej German ml. Zlati medved za najboljši kratki film je pripadel izraelskemu filmu The Men Behind The Wall (Možje za zidom) režiserke Ines Moldavsky. Častnega zlatega medveda za življenjsko delo je letos prejel Willem Dafoe. Ameriški igralec je sodeloval pri več kot 100 produkcijah, "ki jih je obogatil z močno izrazno igro in prezenco". Berlinale se bo sicer sklenil v nedeljo. Skupaj bo v sklopu festivala prikazanih 385 filmov iz vsega sveta.