Življenjske ukane, ladijski prevozi in najnevarnejši kraji na svetu #foto #video

Izjemni ladijski prevozi (Mega Shippers)

Premierno od sobote, 8. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: Hat Trick

Skrita vojska delavcev po vsem svetu skrbi za prevoz svetovnega tovora 365 dni v letu. Naj gre za visoko vrednost ali veliko količino, ti posamezniki se vselej trudijo za pravočasno dostavo tovora v brezhibnem stanju, ne glede na vremenske pogoje, podnevi ali ponoči.

V vsakem trenutku naša morja prečka vsaj 20 milijonov transportnih zabojnikov, v katerih je vse od jastogov do športnih avtomobilov. Serija Izjemni ladijski prevozi ima ekskluziven dostop v zakulisje pristanišč na obeh straneh Atlantika in prikazuje, kako največji prevozniki tovora in ladijski zastopniki dostavljajo blago 24 ur na dan, sedem dni v tednu.

Od dostave 18 milijonov dolarjev vredne jahte do 20-tonske pošiljke sladkega krompirja – spremljajte, kako ladijske ekipe natovarjajo in raztovarjajo te dragocene, a zelo različne tovore, pri čemer morajo premagovati velikanske izzive, vse od računskih napak do okvar.

Dobrodošli v peklu: Kameleon (The Cameleon)

Premierno od nedelje, 2. septembra, ob 21.50. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Newen Distribution

Sebastian Perez Pezzani je kameleon, ki se lahko zlije z vsako okolico, še posebej v krajih, ki jih ljudje neradi obiščejo. Sebastian potuje po svetu, da bi raziskal neprijazna okolja, kjer se pridruži možem in ženam pri njihovem vsakdanjem življenju.

Naš kameleon, ki se bo naučil stopiti z različnimi okolji, nam bo predstavil osupljiv portret tamkajšnjih prebivalcev – od mehiških "vlakov smrti" do zloglasnega zapora Palmasola v Boliviji, vasic za pridobivanje zlata na Filipinih in najnevarnejših četrti v Argentini.

Ta dokumentarna serija vas bo popeljala globoko v najnevarnejše kraje na svetu. Spremljajte Sebastiana Pereza Pezzanija, ko bo razkrival vsakdanja življenja številnih ljudi po svetu.

Skrivnosti življenjskih trikov (How Hacks Work)

Premierno od ponedeljka, 3. septembra, ob 19.30. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 30 min. │ Foto: Woodcut Media

Serija raziskuje najboljše, najslabše in najbolj nenavadne rešitve za vsakdanje težave, od tega, kako s čipsom zanetiti ogenj, do šiljenja svinčnikov z električnim vrtalnikom ter sprehajanja psa z brezpilotnim letalom.

Oddaja izbira najbolj zloglasne in zabavne "Kako ..." posnetke iz celega sveta, ki vključujejo "življenjske hekerje" iz oddaljenih predelov Rusije, prek luže v Ameriki ter z dvorišč Velike Britanije. Vsaka epizoda prikazuje posnetke, ki jih povezuje skupna tematika, zaključi pa se z "epskim trikom".

Ti epski triki so naše lastne velike rešitve za večje ali manjše življenjske težave. Nikar ne zamudite podvigov pirotehnika, kemika in inženirja Mika Sansoma in njegovih poskusnih zajčkov Marcusa Bronzyja in Stephena Granta.

Napovednik prve sezone dokumentarne serije Skrivnosti življenjskih trikov: