Živalske sirote in ognjeni velikani

Televizijski program Viasat Nature vam prinaša najboljše oddaje o divjini ter navdihujočih osebnih stikih med ljudmi in živalmi. Preverite, katere zanimive vsebine si boste na njem lahko ogledali junija.

Veličastni Yellowstone (Epic Yellowstone)

Premierno od nedelje, 9. junija, ob 19.10. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: Earth Touch

Yellowstone je edinstveni kraj v Severni Ameriki, ki vzbuja več domišljije kot kateri koli drug kraj na svetu. Kljub temu vam bo ta oddaja predstavila povsem nov pogled na prvi narodni park na svetu.

Štiri epizode, posnete v ultravisoki ločljivosti v obdobju dveh let, spremljajo dramatično naravno dogajanje v parku – poplavo, mraz, ogenj in lakoto.

Čudežne sirote narave (Nature's Miracle Orphans)

Premierno od ponedeljka, 10. junija, ob 18.10. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

V zadnjih nekaj letih smo dosegli velik preboj na področju reševanja in rehabilitacije osirotelih divjih živali, žal pa je metoda poskusov in napak pogosto edini način, da osvojimo te težko pridobljene tehnike.

Skrbniki, ki so predani reševanju življenj živalskih sirot, so podvrženi pravemu vrtiljaku čustev. V tej oddaji bomo spoznali vlogo rejnika različnih živali – od mravljinčarja do valabija – ter odkrili, kaj vse je treba storiti, da bi vzgojili te divje mladičke.

MESEC VULKANOV

Od 3. junija, vsak večer v tednu ob 22. uri. │ Foto: Arte

Vulkani so dobro znani po svoji uničujoči naravi, malokdo pa se zaveda koristi, ki jih prinašajo. V povsem novi seriji Življenje ob vulkanih bomo spoznali, zakaj se ljudje odločijo svoje življenje ustvariti ob vulkanih, v premiernem dokumentarcu Vulkani: Dvojno uničenje pa bodo proučevali tveganja in nevarnosti vulkanov.

Dodaten odmerek znanja o vulkanih bomo osvojili z oddajama Moč ognjenikov in Vulkani: Uničevanje in ustvarjanje.

Življenje ob vulkanih (Living With Volcanoes)

Od ponedeljka, 3. junija, ob 21.30. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: Sky Vision

Vulkani krojijo življenje ljudi na presenetljive načine. Ob vznožju vulkanov, ki so sicer ključnega pomena za naš obstoj, hkrati pa lahko privedejo do naše pogube, namreč živi pol milijarde ljudi.

Ustvarjalci serije so na šestih celinah dve leti snemali 40 vulkanov, da bi nam lahko predstavili zgodbo o simbiotičnem razmerju med človekom in ognjenimi gorami.

Sveže raziskave namigujejo, da bo človeštvo nekoč uničil velikanski vulkanski izbruh, toda vulkani niso le uničevalci, saj hkrati ohranjajo življenje in so morda celo pomagali ustvariti življenje na Zemlji.

Osupljiva serija v štirih delih nas vodi na Islandijo, na Havaje, v Tanzanijo, na Japonsko, v Gvatemalo in na Novo Zelandijo, kjer nas bodo tamkajšnji prebivalci in znanstveniki s celega sveta poučili o teh ognjenih velikanih.

Vulkani: Dvojno uničenje (Volcanoes: Dual Destruction)

V torek, 4. junija, ob 21. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Getty Images

Vulkan Kilauea dan za dnem uničuje največji havajski otok, pustoši njegovo bujno pokrajino do neprepoznavnosti, povzroča nepopravljivo škodo na domovih ter razdira življenja družin.

Tretjega maja 2018 je njegov eksplozivni izbruh povzročil 30 metrov visok curek lave, dež iz staljenih kamnin, stotine grozljivih potresov ter oblake strupenih hlapov

In tej zgodbi še zdaleč ni videti konca, saj 2.000 stopinj vroča lava blokira evakuacijske poti po vsem otoku, pričakuje pa se še več izbruhov. S pomočjo ekskluzivnih posnetkov otočanov, pričevanj iz prve roke in analiz strokovnjakov predstavljamo dramatično zgodbo o tem smrtonosnem vulkanu.