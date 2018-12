Zgodbe, ki jih pripovedujejo gore

Bela in Sebastijan (Belle et Sébastien, 2013)

Povratnik (The Revenant, 2015)

Odločni gorjan v podobi Leonarda DiCapria se po napadu medvedke in izdajstvu pomočnika zoperstavi smrtonosni naravi in okrutnim zasledovalcem ter se sam odpravi do gorske postojanke, pri življenju pa ga ohranja goreča želja po maščevanju. Prejemnik oskarjev za najboljšo režijo (Alejandro G. Inárritu), glavnega igralca in fotografijo. • V petek, 14. 12., ob 20. uri na Planetu.* │ Tudi v videoteki DKino.

Sedem let v Tibetu (Seven Years in Tibet, 1997)

Brad Pitt je v biografski drami Jeana-Jacquesa Annauda odigral avstrijskega alpinista Heinricha Harrera. Ta se je s kolegom Petrom in skupino nemških alpinistov tik pred začetkom 2. svetovne vojne odpravil v Himalajo in tam postal vojni ujetnik, po dveh letih pa je končno prispel v Tibet, kjer se je spoprijateljil z 11-letnim dalajlamo. • V nedeljo, 9. 12., ob 12.10 na Kanalu A.*

Živi (Alive, 1993)

Oktobra 1972 je moštvo ragbija iz Urugvaja doživelo letalsko nesrečo v Andih. Večina potnikov je umrla, preostali pa so morali početi nedoumljive stvari, da bi preživeli. Napeta, po resničnih dogodkih posneta drama o boju za življenje. • V sredo, 5. 12., ob 22.15 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Gora med nama (The Mountain Between Us, 2017)

Idris Elba in oskarjevka Kate Winslet v pustolovski romantični drami o dveh neznancih, novinarki in kirurgu, ki po strmoglavljenju letala ranjena obtičita sredi zasnežene gorske divjine. Ko spoznata, da pomoči ne bo, se poškodovana odpravita na več sto kilometrov dolgo pot, ki ju bo za vedno spremenila. • V ponedeljek, 10. 12., ob polnoči na HBO 3.*

Severna stena Eigherja (Nordwand, 2008)

Tik pred olimpijskimi igrami želi Hitler videti nemške junake, ki bodo moč nove rase le podkrepili z uspehi in izrednimi dosežki. Tistega, ki bo prvi preplezal nevarno in nedosegljivo goro Eiger, čaka zlata olimpijska medalja. Podviga se lotita tudi dva Bavarca, ko pa goro zajame snežni vihar, se plezalci ne borijo več za prestižni vrh, ampak za golo preživetje. • Film je voljo v videoteki DKino.

Moški iz ledu (Iceman, 2017)

Ötztalske Alpe pred 5300 leti. Neolitski klan se je nastanil ob potoku in njihov vodja Kelab mora varovati sveti oltar. Medtem ko je ta na lovu, v naselbino vdrejo napadalci in pobijejo celotno pleme. Pokol preživi samo novorojenček, s katerim se besen Kelab odpravi na maščevalno pot. • V sredo, 5. 12., ob 21.55 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Tiha gora (The Silent Mountain, 2014)

Dolomiti so bili med prvo svetovno vojno prizorišče enega od najbolj bizarnih bojiščih v zgodovini človeštva. Vojna je razdelila družine in razdružila ljubimce, sosede je prelevila v sovražnike in poskrbela, da je narava postala največji sovražnik vojakov in tamkajšnjih vaščanov. • V nedeljo, 9. 12., ob 22.35 na NET TV.

Osem ujetih (Eight Below, 2006)

Resnična zgodba o treh članih znanstvene odprave na Antarktiki (enega od teh igra Paul Walker), ki so bili zaradi nenadne nesreče in slabega vremena prisiljeni zapustiti svoje vlečne pse, živali pa so morale v divjini same preživeti naslednjih šest mesecev. • V soboto, 1. 12., ob 3.35 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Trije vrhovi (Three Peaks, 2017)

Aaron se želi zbližati s svojim dekletom in njenim 8-letnim sinom iz prvega zakona. Med izletom v italijanske Dolomite namerava pridobiti dečkovo naklonjenost, vendar bi lahko nepričakovana megla, v kateri se ta izgubi, prinesla morebitno tragedijo. • V soboto, 8. 12., ob 15.50 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Obzorje (Orizont, 2015)

Zakonca se lotita novega posla upravljanja gostišča Obzorje globoko v gorovju zahodne Romunije. Sprva je vse videti popolno, nato pa jima začne življenje greniti tolpa izobčencev, ki nezakonito izsekava okoliški gozd. • V nedeljo, 9. 12., ob 4.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Everest (2015)

Po resničnih dogodkih posneta akcijska pustolovščina prikazuje udeležence dveh alpinističnih odprav, ki ju je leta 1996 na najvišji gori sveta zajel smrtonosen snežni vihar. Na Everestu se za svoja življenja med drugimi borijo Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Josh Brolin, Sam Worthington in John Hawkes. • Film je voljo v videoteki DKino.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA NET TV 664 NE Kanal A 8 │ 15 (HD) DA