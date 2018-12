Zgodba o vzponu in padcu Jeruzalema #foto

Intervjuji s strokovnjaki, dramatične poustvaritve, animacija in osupljiva računalniška grafika spletejo bogato vizualno podobo zgodbe o usodnem sporu med Judejo in Rimom.

Intervjuji s strokovnjaki, dramatične poustvaritve, animacija in osupljiva računalniška grafika spletejo bogato vizualno podobo zgodbe o usodnem sporu med Judejo in Rimom. Foto: ZDF

Judeja in Rim: Usodni konflikt (Judea and Rome: The Fatal Conflict)

Premierno od ponedeljka, 24. decembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min │ Foto: ZDF

Ta dokumentarna serija v dveh delih raziskuje burno življenje kralja Heroda ter veličasten vzpon in tragičen padec Judeje pod nadvlado Rimskega imperija.

Čeprav oba dogodka ločuje 70 let, ju za vedno povezuje človek, ki je bil zadolžen za beleženje dogajanja vse do padca Judeje – kontroverzen zgodovinar Jožef Flavij.

Judeja in Rim: Usodni konflikt preiskuje zgodovino s sveže perspektive, skozi besede in dejanja zloglasnega judovskega duhovnika, generala, zgodovinarja in domnevnega izdajalca. Dokumentarna serija s pomočjo mešanih medijev oživlja zgodbo o vzponu in padcu Jeruzalema.

Prve civilizacije (First Civilisations)

Premierno od nedelje, 23. decembra, ob 20. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min │ Foto: Warner Bros

Zakaj so se ljudje podali na pot do civilizacije, če pa so 99 odstotkov našega časa na Zemlji živeli kot nomadski lovci in nabiralci? Kako so postavili vasi, mesta in države ter vzpostavili temelje sodobnega sveta?

Ta serija opiše štiri temelje civilizacije – mesta, vojna, religija in trg – in nato razišče vsakega od njih v kontekstu različnih prizorišč. Ustvarjalci so prečesali svet, zabeležili najnovejša arheološka odkritja, preverili nove teorije in odkrivali nove podatke.

Z dramatičnimi rekonstrukcijami in računalniško grafiko so ustvarili sliko izgubljenega sveta prvih civilizacij. Ta nam pokaže, da so naše prednike vodili enaki vzgibi, kot so prisotni še danes – vabljivost mesta, neizogibnost vojne, potreba po religiji in ljubezen do trgovanja.

Praznična sezona na Viasat History

Vsak dan od sobote, 22. decembra.│ Foto: ZDF

V prazničnem času vas čaka skrbno zasnovana paleto oddaj s poudarkom na zgodovini Evrope.

Na temu zgodovinskemu popotovanju si boste lahko ogledali priljubljene oddaje programa Viasat History kot so Osem dni, ki je ustvarilo Rim, Skrivnosti piramid, Zgodba o Evropi in številne druge.