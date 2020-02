Zgodba o Bucku, psu izjemno velikega srca

Oglasno sporočilo

Napovednik:

Kot novi član in kasneje vodja vlečnih psov se mora Buck podati na neverjetno popotovanje, na katerem spozna svoje pravo in edino mesto v svetu ter postane svoj lastni gospodar.

Roman Klic divjine, pustolovščina Jacka Londona o psu Bucku, je prvič izšel daljnega leta 1903 in od takrat se tisk te knjige nikoli ni ustavil. Preveden je v kar 47 jezikov in izredno priljubljen pri vseh generacijah. V Sloveniji je na seznamu domačega branja v veliko osnovnih in srednjih šolah, saj nosi sporočilo, s katerim se lahko najstniki povežejo na mnogih točkah.

To je sicer zgodba o psu Bucku, ki pa je po srcu najstnik. V knjigi spremljamo njegovo osebnostno rast in pot k odraslosti. Buck mora v svoji pustolovščini življenja prebroditi velike ovire in težke trenutke, da v sebi odkrije svoj pravi namen in svoje poslanstvo. Producent filma Erwin Scott, ki se je s knjigo prvič srečal kot otrok v Romuniji, prebiral pa mu jo je njegov oče, je povedal: »Menim, da zgodba živi in navdušuje bralce že več kot 100 let prav zato, ker v sebi nosi elemente, s katerimi se lahko poveže vsak od nas. To je zgodba o izgubi in porazu ter ozdravljenju od te izgube. Je zgodba o domu in izgubi doma, predvsem pa je to zgodba o spoznanju boljše in močnejše verzije samega sebe.

Tako čustveno kot tematsko v romanu prevladuje ideja: kako najbolj nedolžna bitja, tista, ki nikoli ne dovolijo, da bi jih prizadelo karkoli negativnega, iz vseh nas na plan spravijo tisto najboljše, kar obstaja in kako s tem izboljšajo in ovrednotijo naše življenje.

Vsi, katerih življenj se je dotaknil Buck, so zaradi tega postali boljši in ravno to je izjemno močan čustveni sprožilec, zaradi katerega je roman Klic divjine enostavno neponovljiv.

Z uporabo vizualnih učinkov in izjemne animacijske tehnologije je Klic divjine mešanica igranega filma in animacije. V glavni vlogi Buckovega človeškega prijatelja je eden najbolj priznanih igralcev v zgodovini filma – Harrison Ford, poleg njega pa v filmu igrajo tudi Omar Sy (Prijatelja), Dan Stevens (Downton Abbey), Karen Gillan (Varuhi galaksije), Bradley Whitford, Cara Gee, Michael Horse in drugi. Režiral je Chris Sanders (Kako izuriti svojega zmaja), scenarij pa je po knjigi Jacka Londona spisal Michael Green (Umor na Orient Ekspresu).

Epsko pustolovščino življenja Klic divjine (The Call of the Wild) si bomo v Sloveniji v kinu lahko ogledali predpremierno že 19. februarja!

