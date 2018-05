Že poznate čednega igralca, sina filmske legende?

John David je igralsko kariero začel z uspešno serijo Nogometaši. Foto: Getty Images

John David Washington je 33-letni in najstareši sin priznanega igralca Denzela Washingtona, ki ima že več kot 40 let dolgo uspešno filmsko kariero. John se je šele pred nekaj leti odločil, da bo sledil svojemu očetu, in prvi začetki so videti precej obetavni.

Ta mesec v kinematografe prihaja težko pričakovana kriminalna drama BlacKkKlansman, ki jo je režiral Spike Lee, John pa je v njej prevzel glavno vlogo. Še preden postane slaven kot njegov oče, preverite zanimiva dejstva o njem:

Po ameriškem nogometu je dal priložnost igralstvu in za zdaj mu gre odlično. Foto: Getty Images

Pred igro je čutil veliko strast do ameriškega nogometa. Po tem, ko ni bil uvrščen na izbor lige NFL, je sklenil pogodbo s St. Louisom kot prosti igralec, a ni nikoli zaigral v slovitem tekmovanju. Klub je zapustil že po dveh mesecih, nato pa štiri leta igral v ligi UFL. Ker ni tako izstopal, kot je hotel, se je odločil, da se preizkusi v igranju.

Kot igralec se je preizkusil že pri osmih letih. Leta 1992 je zaigral ob očetu Denzelu v filmu Malcolm X, v katerem je upodobil študenta v predavalnici, medtem ko je njegovemu očetu pripadla naslovna vloga.

Trenutno igra v uspešni seriji Nogometaši. Pred tremi leti mu je uspelo dobiti vlogo v uspešni seriji hiše HBO Nogometaši. Njegov soigralec je Dwayne Johnson, poznan tudi kot The Rock. Serija se letos vrača na televizijske ekrane že s četrto sezono.

Ko se je prvič videl na televiziji, ni mogel dihati. V intervjuju za The Hollywood Reporter je priznal, da je skoraj omedlel, ko se je prvič videl igrati. "Zmanjkalo mi je sape, bilo je čisto preveč zame," je razkril.

Najboljši igralski nasvet je dobil od - očeta. V intervjuju za Yahoo je povedal, da se drži nasveta, ki mu ga je dal oče: "Uči se. Vedno se uči, moraš biti profesionalen." John David je ob tem dodal, da je igranje umetnost, ki se nikoli ne neha razvijati.

John David (skrajno desno) na odru podelitve zlatih globusov, ko je njegov oče pred dvema letoma prejel nagrado Cecil B. Demille za življenjsko delo. Foto: Getty Images

