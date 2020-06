Zaradi rasizma umaknili enega najslavnejših filmov vseh časov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prikazovanja "etničnih in rasnih predsodkov" so s platforme HBO Max umaknili kultni film V vrtincu.

Zaradi množičnih protestov, ki jih je po Združenih državah Amerike in drugod po svetu sprožila smrt Georgea Floyda, so tudi medijska podjetja začela razmišljati o tem, kakšne vsebine pravzaprav predvajajo.

Medijski konglomerat WarnerMedia je s svoje platforme HBO Max umaknil kultni film V vrtincu. Ob tem so sporočili, da je film sicer "produkt svojega časa", a vendarle ne gre spregledati, da "prikazuje nekatere etnične in rasne predsodke, ki so bili v ameriški družbi žal nekaj običajnega".

Foto: IMDb

"Bilo bi neodgovorno, če bi ta film na svoji platformi pustili brez pojasnila in distanciranja od teh prizorov," so nadaljevali ter pojasnili, da bodo film sčasoma vrnili na platformo, a mu bodo dodali "razpravo o njegovem zgodovinskem kontekstu" in jasno opozorilo, da vsebuje rasistične upodobitve.

Poveličevanje suženjstva na plantažah

Foto: Wikimedia Commons V vrtincu iz leta 1939 še zdaj velja za največjega zaslužkarja med filmi vseh časov, če upoštevamo inflacijo. A mnogo delov njegove zgodbe je močno problematičnih. "Po kinematografskih standardih je to nedvomno izjemen in zgodovinsko pomemben film. Po drugi strani pa poveličuje suženjstvo na plantažah in popularizira stereotipe o temnopoltih Američanih," je za Reuters pojasnil Darnell Hunt, predstojnik katedre za družbene vede na Univerzi v Los Angelesu.

Težava pa ni le v tem, da je v filmu suženjstvo na ameriških plantažah predstavljeno na zelo izkrivljen način. Črno packo na Hollywood meče tudi resnično dogajanje, ki ga je spremljalo.

Film V vrtincu je osvojil deset oskarjev, med drugim tudi za najboljši film, največji mejnik pa je bil oskar za najboljšo stransko igralko, ki ga je za vlogo služkinje osvojila Hattie McDaniel in s tem postala prva temnopolta igralka z najprestižnejšo filmsko nagrado.

Na premiero ni smela, na Oskarjih je morala sedeti v ozadju

McDanielova uspeha filma ni doživela enako kot preostali člani zasedbe. Premiere filma v Atlanti se ni smela udeležiti zaradi segregacijskih zakonov v zvezni državi Georgia, zelo drugačno izkušnjo kot preostali člani zasedbe pa je imela tudi na podelitvi oskarjev.

Vivien Leigh in Hattie McDaniel Foto: IMDb

Sprva je niso niti spustili v dvorano, ko pa so ji vendarle dovolili vstopiti, je morala sedeti povsem zadaj, medtem ko so njeni (belopolti) soigralci sedeli v prvih vrstah.

Ko je osvojila oskarja, je bila to zmaga z grenkim priokusom. Za temnopolto občinstvo je bil to namreč dokaz, da lahko temnopoltim igralcem v Hollywoodu uspe le, če se podredijo stereotipnemu prikazovanju temnopoltih ljudi v takratnih filmih.

Oglejte si še: