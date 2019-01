Zadnji Srb na Hrvaškem: film, ki tudi Slovencem ne ostane dolžan #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavno in naslovno vlogo zadnjega Srba na Hrvaškem ima hrvaški igralec Krešimir Mikić. Foto: IMDb

"Hrvaška je bankrotirala, okužena voda pa Hrvate spreminja v zombije. Odporni so le hrvaški Srbi," je jedrnati opis novega hrvaškega filma, ki slaba dva meseca pred premiero buri duhove. Kako ne bi, dovolj je že njegov naslov - Zadnji Srb na Hrvaškem (Posljednji Srbin u Hrvatskoj).

Režiser provokativnega filma, ki nastaja v hrvaško-srbski koprodukciji, je Predrag Ličina, ki smo ga v Sloveniji prvič opazili, ko je ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo posnel kratek komičen film Kam je izginila Slovenija?. V njem hrvaška zvezdnica Severina nastopa kot voditeljica poročil, katerih glavna vest je, da je območje Slovenije ob vstopu v EU čez noč pogoltnilo morje.

Tako Severina kot Slovenija se pojavita tudi v novem filmu Ličine. Hrvaška pevka je dobila manjšo vlogo italijanske borke za pravice zombijev, Slovenija pa je še pomembnejši del filma. Med drugim od tam prihajata Vesna (igra jo Tihana Lazović, trenutno jo gledamo v HBO-jevi seriji Uspeh), ki je zapletena v mednarodno zaroto, in vodja protivirusne ekipe Jana Zdovc (igra jo Judita Franković Brdar, glavna igralka v filmu Izbrisana Mihe Mazzinija).

Tihana Lazović (levo) in Judita Franković Brdar (v sredini) v Zadnjem Srbu na Hrvaškem igrata Slovenki. Foto: IMDb

Mit o veliki Sloveniji

Najbolj zabavno pa je, da so ustvarjalci Zadnjega Srba na Hrvaškem v zgodbo vpletli tudi domnevne velikoslovenske težnje. To zamisel je po poročanju Jutarnjega lista režiser Ličina dobil v Istri, kjer je nekoč videl zemljevid, na katerem je Slovenija obsegala celotno Istro, na vzhodu pa je meja segala vse do predmestja Zagreba.

Foto: IMDb

Svoje mesto v filmu so, jasno, dobili tudi Bosanci in Albanci, najbolj preroški element scenarija pa je zagotovo bodeča žica, s katero je obdana Hrvaška, da zombiji ne bi pobegnili iz nje. Z žico se namreč v času, ko je scenarij nastajal, v tem delu sveta še ni obdajala nobena država.

