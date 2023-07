Za vlogo se je povsem izstradal: "Pojedel je le kakšen mandelj na dan"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kinematografe je prišel dolgo pričakovani filmski spektakel Oppenheimer, ki pripoveduje zgodbo o ameriškem znanstveniku J. Robertu Oppenheimerju, očetu atomske bombe. Film ima sijajno zvezdniško zasedbo, ki ji v naslovni vlogi poveljuje irski igralec Cillian Murphy.

Irski zvezdnik se je v Oppenheimerja želel tudi fizično preobraziti in se je zato lotil ekstremnega hujšanja. Kot je v promocijskem intervjuju povedala njegova soigralka Emily Blunt, se je Murphy držal povsem neživljenjske diete.

"Pojedel je le kakšen mandelj na dan," je dejala igralka, ki v filmu igra Oppenheimerjevo ženo, "bil je povsem izstradan."

Murphy z Emily Blunt, ki v filmu igra njegovo ženo. Foto: Reuters

O svoji fizični preobrazbi je že maja v intervjuju za New York Times spregovoril tudi Murphy. "Rad igram s svojim telesom, Oppenheimer pa je imel zelo prepoznaven videz in postavo, ki sem ju hotel posnemati," je povedal, "moral sem precej shujšati, ker je bil zelo vitek, skorajda izstradan, živel je od martinijev in cigaret."

Ob tem pa je 47-letni igralec večkrat poudaril, da je bila njegova preobrazba za vlogo izjemno nezdrava in je ne bi smel nihče posnemati. "Tekmovati začneš sam s seboj, kar ni zdravo, tega ni komur ne priporočam," je dejal za Guardian in poudaril, da zato ne bo razkril, kakšne diete se je držal.

