Vstopite v Nirmalin svet začimb

TV-program Dr. Fit ponuja programske vsebine za zdrav življenjski slog in promocijo zdravega načina prehranjevanja, v maju pa še posebej poudarjajo oddajo Nirmalin svet začimb.

Ljudje so že v preteklosti odkrivali rastline, korenike in plodove, ki zdravijo in hkrati bogatijo jedi ter njihov okus.

Dejstvo je, da nekateri produkti narave dajejo hrani dodatno aromo, barvo, teksturo, poleg tega pa poudarjajo in krepijo tudi okuse drugih sestavin. Zato lahko brez težav zapišemo, da so začimbe stare skoraj toliko kot človeštvo samo.

Zgodbe, recepti in nasveti mojstrice začimb

Skoraj vsakdo ima doma predal, poln začimb, ki jih v svoji kuhinji nikoli ali le redko uporabi. Mojstrica začimb Nirmala Narine nam bo v vsaki epizodi oddaje Nirmalin svet začimb predstavila pripravo etničnih receptov s pomočjo eksotičnih začimb, ki dodajo jedem tisto nekaj več.

Nirmala bo pripovedovala zgodbe o odraščanju s svojim dedkom, ki je bil mojster zdravljenja ajurvede, hkrati pa vas bo marsikaj naučila o zdravilnih učinkih začimb.

Nirmalin svet začimb je na sporedu vsak petek ob 20. uri na programu Dr. Fit, ki se na televiziji Telekoma Slovenije nahaja na programskih mestih 311 in 312 (HD).

