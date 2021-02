Vračata se gospod in gospa Smith, a to ne bosta Brad in Angelina

V filmu sta se leta 2005 zaljubila (in kasneje ločila) Angelina Jolie in Brad Pitt.

Amazon Prime za prihodnje leto pripravlja serijo po filmu Gospod in gospa Smith iz leta 2005, v katerem sta zaigrala in se tudi zaljubila danes nekdanja zakonca Brad Pitt in Angelina Jolie. Vendar pa v njej ne bosta zaigrala slavna ločenca.

Po napovedih bosta v seriji glavni vlogi prevzela Phoebe Waller-Bridge in Donald Glover, saj je vodja studiev Amazon Jennifer Salke presodila, da sta Waller-Bridgeeva in Glover, ki bosta tudi izvršna producenta serije o gospodu in gospe Smith, sanjski igralski par, poroča STA.

Igralca se uvrščata med najbolj talentirane performerje in ustvarjalce na svetu. "Za nas je to, da dve takšni sili narave sodelujeta v kreativni ekipi, resnično sanjsko, kar bo tudi za globalno občinstvo," je razložila.

Phoebe Waller-Bridge sicer slovi po svojem delu pri seriji BBC Three Fleabag, Glover pa po svoji televizijski komični drami Atlanta, je pa tudi uspešen glasbenik, ki je pod ustvarjalnim imenom Childish Gambino osvojil že več glasbenih nagrad.

Film "bleščeč, a grozen izdelek"

Serija bo posneta po filmu iz leta 2005, v katerem sta v ospredju John (Brad Pitt) in Jane Smith (Angelina Jolie), zakonca iz predmestja, ki živita na videz precej dolgočasno življenje. "Toda vsak od njiju ima veliko skrivnost: gospod in gospa Smith sta v resnici dobro plačana in izjemno učinkovita profesionalna morilca, ki delata za konkurenčni agenciji. Gospod in gospa Smith odkrijeta novo iskro v svojem življenju, ko ju najamejo, da se znebita drug drugega. Takrat se začne prava zabava," povzema vsebino filma uradna stran Koloseja.

Film je ob premieri dočakal mešane odzive. Medtem ko so v Washington Postu zapisali, da gre za vznemirljiv film, poln zvijač, ga je filmski kritik San Francisco Chroniclea Mick LaSalle označil za bleščeč, a grozen izdelek.

Serija naj bi se po prvih napovedih začela prihodnje leto.