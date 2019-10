Visoka družba (High Life)

Francija, Nemčija, VB, ZDA, Poljska │ 2018 │ 110 min. │ Dramatičen ZF-triler R: Claire Denis│ I: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth IMDb: 5,9/10 │ Rotten Tomatoes: 83 % │ Uporabniki Googla: 64 %

Monte in njegova komaj rojena hči Willow prebivata na vesoljski postaji v popolni izolaciji. Moški, vajen samote in obkrožen z neskončno samodisciplino, ki naj bi ga varovala pred najrazličnejšimi skušnjavami in poželenjem, je bil nekoč med na smrt obsojenimi zaporniki, izgnanimi v praznino vesolja.

Pravzaprav nikoli ni želel postati oče, uporabljena je bila le njegova sperma. Na poti v črno luknjo, kjer sta čas in prostor brez pomena, mora spoznati novo, očetovsko poslanstvo …

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"Ne gre toliko za znanstveno fantastiko kot za zgodbo o nežnosti v vesolju. Film govori o zaupanju, zvestobi in iskrenosti. Vem, da so moji filmi lahko brutalni in nasilni, ampak mislim, da je Visoka družba eden od mojih najtoplejših. Govori o vezeh med očetom in hčerko v vesoljski ladji, in to je zame čustveno zelo močna zgodba.

Pomembno se mi zdi pokazati, kako ljudje čutijo celo takrat, ko so brutalni. Ampak film govori o obupu in človeški nežnosti … O ljubezni – vsemu navkljub." Claire Denis, režiserka in soscenaristka filma

"/…/ in tu je Juliette Binoche, vesoljska oplojevalka žensk, alias 'šamanka sperme', ki izgleda tako, kot da si je seks izmislila /…/. Čakajte, da zleze na 'orgazmotron'!" Marcel Štefančič, jr., Mladina

"V zunajzemeljskem, a odločno prizemljenem angleško govorečem prvencu francoske mojstrice Claire Denis, umeščenem v zaporniško vesoljsko ladjo z nalogo, da izvleče energijo iz črnih lukenj, Juliette Binoche igra noro znanstvenico, odločeno, da iztisne seme iz meniškega jetnika v podobi Roberta Pattinsona. Le kaj nam tu ne bi bilo všeč?" Simran Hans, Sight & Sound

Napovednik filma Visoka družba: Zanimivosti: To je prvi film, ki ga je priznana francoska filmska ustvarjalka Claire Denis (35 šilc ruma, Belka, Žarek v srcu) posnela v angleškem jeziku, scenarij pa je režiserka napisala skupaj s svojim dolgoletnim sodelavcem Jeanom-Polom Fargeaujem .

(35 šilc ruma, Belka, Žarek v srcu) posnela v angleškem jeziku, scenarij pa je režiserka napisala skupaj s svojim dolgoletnim sodelavcem . Aurélien Barrau je pri filmu so deloval kot svetovalec, vesoljsko plovilo pa je zasnoval dansko-islandski umetnik Olafur Eliasson .

je pri filmu so deloval kot svetovalec, vesoljsko plovilo pa je zasnoval dansko-islandski umetnik . Claire Denis se je domislila ideje za zgodbo leta 2002, ko je prebrala zamisel fizika Stephena Hawkinga , da bi lahko raziskovali vesolje s pomočjo zaploditve otrok, saj bi prvotni potniki vesoljskega plovila umrli, še preden bi dosegli zunanje meje našega osončja.

, da bi lahko raziskovali vesolje s pomočjo zaploditve otrok, saj bi prvotni potniki vesoljskega plovila umrli, še preden bi dosegli zunanje meje našega osončja. Robert Pattinson pa si je želel z Denisovo sodelovati vse od leta 2010, ko si je prvič ogledal njen film Belka (2009).

pa si je želel z Denisovo sodelovati vse od leta 2010, ko si je prvič ogledal njen film Belka (2009). Pattinson je že pred začetkom snemanja filma poznal 14-mesečno Scarlett Lindsey . Deklica, ki je v filmu upodobila njegovo hčerko Willow, je namreč hči igralčevega dolgoletnega prijatelja, glasbenika Sama Bradleyja , s katerim je ta prijateljeval že med šolanjem v Londonu.



Za vlogo Willow so sprva najeli enojajčni dvojčici, vendar se Pattison z njima ni mogel povezati, saj sta deklici začeli jokati vsakič, ko ju je igralec vzel v naročje. Pattison se je večer pred začetkom snemanja domislil, da bi Willow lahko upodobila Scarlett, ta pa je v resnici naredila svoje prve korake pred kamero.

je že pred začetkom snemanja filma poznal 14-mesečno . Deklica, ki je v filmu upodobila njegovo hčerko Willow, je namreč hči igralčevega dolgoletnega prijatelja, glasbenika , s katerim je ta prijateljeval že med šolanjem v Londonu. Za vlogo Willow so sprva najeli enojajčni dvojčici, vendar se Pattison z njima ni mogel povezati, saj sta deklici začeli jokati vsakič, ko ju je igralec vzel v naročje. Pattison se je večer pred začetkom snemanja domislil, da bi Willow lahko upodobila Scarlett, ta pa je v resnici naredila svoje prve korake pred kamero. Visoko družbo so premierno prikazali na 34. mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, film pa so predvajali tudi na 29. Liffu.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: