Veseli prazniki v videoteki DKino

V videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije smo tudi letos pripravili izbor čistokrvnih božičnih filmov, ki vam bodo polepšali decembrske dneve in večere. Da bodo prazniki res veseli, smo preverili razpoložljive cenzorske oznake in filme razdelili v tri sklope.

V prvem boste našli filme, ki so primerni za vso družino, torej tudi za najmlajše gledalce, filmi v drugem sklopu nagovarjajo starejše otroke, mladostnike in odrasle, v zadnji sklop pa se je uvrstil en sam božičen film, ki je primeren samo za polnoletne. In ne, ne gre za Pokvarjenega Božička.

Vsi filmi vas čakajo tudi v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v kategoriji Veseli prazniki. Številne filme iz kategorije Veseli prazniki si lahko ogledate tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si. Za povezavo do posameznega filma kliknite na njegov naslov. Za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin na SiOL TV.

BOŽIČNI FILMI ZA VSO DRUŽINO

Družinski filmi v pravem pomenu besede. Ti so primerni tudi za najmlajše gledalce, za filme s cenzorsko oznako PG pa je priporočljivo, da si jih majhni otroci ogledajo v spremstvu odraslih.

Arthur Božiček (Arthur Christmas, 2011)

PG | Animirana družinska komedija razkrije odgovor na vprašanje vsakega otroka: kako Božiček razdeli vsa darila v eni sami noči? Odgovor je Božičkova skrivna, z vrhunsko tehnologijo opremljena operacija, skrita pod severnim tečajem, glavno vlogo v tej zabavni pripovedi pa ima Božičkov najmlajši sin Arthur.

Prespati pri prijateljici (Siv sover vilse, 2016)

6+ | Predbožična pravljica, ki so jo posneli po istoimenski knjižni uspešnici Pije Lindenbaum, pripoveduje o sedemletni deklici, ki jo nova sošolka povabi, da prespi v njenem domu. Ta pa je, zlasti če se po njem sprehajaš ponoči, podoben čudežnemu svetu.

Pošast in jaz (Monster & Me, 2013)

6+ | Zlobna in razvajena trinajstletnica ne pozna prijazne besede, iskrenega prijateljstva in sočutja, zato jo Božiček spremeni v neprivlačno dekle, da bi se naučila lekcije. Do božiča se mora spoprijateljiti vsaj z eno osebo in od nje prejeti iskreno darilo, drugače bo za vedno ostala pošastno neprivlačna.

Čarli reši božič (Shelby, 2014)

6+ | V tej ganljivi družinski pustolovščini se nesrečni pes brez lastnikov na božični večer znajde na domu ljubečega mladega čarodeja Jaka Parkerja. Ta mora svojega novega prijatelja čudežno skriti pred svojo družino, konjedercem in stričevo nemško dogo.

Gašper in Petra: čudoviti božič (Karsten og Petras vidunderlige jul, 2014)

4+ | Končno je nastopil december, praznični mesec, v katerem Gašper in Petra vsako jutro odvijeta majhno darilce na adventnem koledarju in se veselita božičnega večera, z njim pa tudi največjega darila, ki ga bo prinesel dobri mož.

Jelenček Niko 2 (Niko 2: Little Brother, Big Trouble/2012)

4+ | Jelenček Niko živi z mamo Ulo, na skrivaj pa si želi, da bi se jima pridružil še njegov očka, božičkov jelen Skakač. A Ula Nika preseneti z novico, da je spoznala povsem običajnega jelena Lenija, ki se bo preselil k njima skupaj z njegovim sinom Jonijem.

Božičkov vajenec (Santa's Apprentice, 2011)

4+ | Vsakih 178 let mora Božiček poiskati mladega vajenca in ga izšolati. Kdo bo izbranec, ki bo posvečen v vse Božičkove skrivnosti in spretnosti, s katerimi razveseljuje otroke po svetu? Animiran film je sinhroniziran v slovenščino.

Elf man (2012)

6+ | Ryan in Casey se veselita očetovega izuma, ki bi ga prvič preizkusili na božični večer. Načrte jim prekrižajo nepridipravi, ki očeta ugrabijo, zato si Casey zaželi, da bi jim kdo pomagal pri iskanju. Njena želja se uresniči, ko Božiček pozabi na svojega nagajivega škrata. Bo mali škrat zmogel uspešno opraviti tako zahtevno nalogo?

Božiček (Santa Claus, 1985)

PG | Osrednja osebnost družinske pustolovske komedije je Božiček, ki s svojo ženo Anyo prinaša otrokom darila. Neke težke noči sta v hudem viharju rešena in prepeljana na sever sveta. Tam Božiček spozna izredno iznajdljivega palčka Patcha, ki izumlja neskončne količine igrač za otroke z različnimi željami.

Ujemi Božička (Get Santa, 2014)

PG | Devetletni Tom se ponovno poveže s svojim ljubečim, a odtujenim očetom Stevom, ki je nekdanji zapornik. Tom očeta prepriča, da je Božiček s svojimi sanmi zasilno pristal v Londonu in zdaj potrebuje njuno pomoč, da bi se lahko pravočasno vrnil na Laponsko ter na božični večer po svetu dostavil darila. | V videoteki DKino samo še do sobote, 15. decembra!

BOŽIČNI FILMI ZA MLADINO IN ODRASLE

Ti vsebujejo nekatere elemente, ki so lahko neprimerni za prednajstniške otroke.

Filme s cenzorsko oznako PG-13 si lahko otroci, mlajši od 13 let, v ZDA ogledajo samo v spremstvu odraslih skrbnikov.

TV-filmi z oznako TV-G ne vsebujejo nobenih spornih elementov, vendar njihova vsebina mlajših otrok običajno ne zanima.

Cenzorske oznake za film Pisma Sv. Nikolaju nismo zasledili, zato smo se pri priporočilo zgledovali po cenzorskih oznakah, ki jih je v nekaterih evropskih državah prejel Okornov naslednji celovečerec, žanrsko soroden Planet samskih (2016).

Božič pri Cooperjevih (Love the Coopers, 2015)

PG-13 | Zvezdniška igralska zasedba na čelu z oskarjevko Diane Keaton in Johnom Goodmanom v zabavni božični komediji, ki vam bo pričarala toplo praznično vzdušje in pokazala, da je božič najlepše preživeti z družino, ne glede na to, kakšna ta je.

Pisma Sv. Nikolaju (Listy do M., 2011)

15+ | Romantična komedija Mitje Okorna, v kateri drobna naključja in kanček božičnega čudeža združijo usode različnih ljudi v nepozabno zgodbo o upanju in ljubezni. Razočarani policist se poskuša pobotati z odtujeno družino, radijski voditelj s pomočjo navihanega sina išče novo ljubezen, bahač v Božičkovem kostumu lovi mladega tatiča, poslovnež pa priskoči na pomoč osiroteli deklici.

Parkelj (Krampus, 2015)

PG-13 | Ko se družina med prazniki vnovič spre, mladi Max izgubi vsako upanje in se odpove božiču. Vendar ne ve, da bo njegovo pomanjkanje vere in prazničnega razpoloženja priklicalo bes starodavnega in zlonamernega božičnega demona.

Božična koča (Christmas Lodge, 2011)

TV-G | Med izletom v hribe se Mary znajde v zapuščeni gorski koči, kjer je nekoč z družino preživljala božične praznike. Odloči se, da jo bo obnovila in ji povrnila nekdanji sijaj. Pri tem se začne zbliževati s čednim Jackom, s katerim delita ljubezen do božične koče.

Božični angel (Christmas Angel, 2009)

TV-G | Mladi brezposelni Ashley se nasmehne sreča, ko ji sosed Nick ponudi, da mu pomaga pri njegovi praznični pomoči neznancem. Nick je namreč bogat skrivni Božiček. Ko se Ashley zaljubi v novinarja Willa in mu zaupa Nickovo skrivnost, se ta znajde v veliki skušnjavi, da bi vse skupaj objavil ...

Domov za praznike (Hjem til jul, 2010)

12+ | V majhni norveški vasici se na božični večer zgodijo majhne, a čudežne stvari. Na prvi pogled ni videti nič posebnega, a akterji doživijo božič kot nekaj posebnega. Izbranim domačinom se križajo poti skozi humorne in tragične zgodbe, skozi nežnost in obup, odpuščanje in upanje ter rojstvo in smrt.

BOŽIČNI FILM ZA (POREDNE) ODRASLE

Spodnji film je v ZDA prejel cenzorsko oznako R, kar pomeni, da so si ga lahko v kinematografih mlajši od 17 let ogledali samo v spremstvu odraslih skrbnikov.

Evropa ima do prikaza uživanja mamil, kletvic in nazorne golote malce liberalnejši odnos – v Nemčiji je bila spodnja starostna meja 16 let, v Veliki Britaniji 15 let, na Švedskem pa so si film lahko ogledali tudi 11-letni otroci.

Te odbite komedije kljub temu ne moremo označiti za družinsko božično zabavo. Kaj pa o cenzorskih oznakah menite vi?

Predbožični večer (The Night Before, 2015)

R | Trije najboljši prijatelji iz otroštva (Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen in Anthony Mackie) so zadnjih deset božičnih predvečerov praznovali skupaj, zdaj pa se njihova tradicija počasi končuje. Da bi bilo zadnje srečanje še posebej nepozabno, sklenejo poiskati kultno zabavo iz urbane legende, ki velja za sveti gral vseh božičnih zabav, vse to pa počnejo pod vplivom različnih opojnih substanc.

