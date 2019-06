Velika filmska parada ponosa

V mesecu ponosa in ob začetku 19. festivala Parade ponosa smo na malih zaslonih poiskali 18 žanrsko raznolikih filmov, ki govorijo o pripadnicah in pripadnikih skupnosti LGBTIQ+.

Z ljubeznijo, Simon (Love, Simon/2018)

Ganljiva zgodba o najstniku, ki se mora sprijazniti s svojo spolno usmerjenostjo in odkriti identiteto anonimne simpatije s spleta. Prva najstniška romanca o gejevskem protagonistu, ki jo je produciral kateri od večjih hollywoodskih studiev, je požela navdušene pohvale tako kritikov kot gledalcev. • V ponedeljek, 10. 6., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Najljubša (The Favourite, 2018)

Emma Stone, Rachel Weisz in Olivia Colman v sočno opolzki ter s črnim humorjem prežeti kostumski drami grškega ekscentrika Yorgosa Lanthimosa o spletkah na britanskem kraljevem dvoru. Film je prejel 51 nagrad, med njimi tudi oskarja za najboljšo glavno igralko (Colman) in tri nagrade združenja kritikov LGBTQ-razvedrila – za film leta, igralko leta in scenarij leta. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Filadelfija (Philadelphia, 1993)

Drama o geju (Tom Hanks), ki ga odpustijo iz odvetniškega podjetja, potem ko se razve, da je okužen z virusom HIV. Odloči se, da bo zadoščenje poiskal na sodišču, v sodnem boju pa mu pomaga homofobni odvetnik (Denzel Washington). Oskar za najboljšega igralca in najboljšo izvirno filmsko pesem (Bruce Springsteen za Streets of Philadelphia).• V ponedeljek, 10. 6., ob 3.55 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Izbrisan fant (Boy Erased, 2018)

Devetnajstletni Jared (Lucas Hedges) svojim staršem razkrije, da je gej. Globoko verna oče in mama (Russell Crowe in Nicole Kidman) mu postavita ultimat – udeležiti se programa spreobrnitve gejev ali pa bo za vedno izobčen iz svoje družine, kroga prijateljev in Cerkve. Film temelji na resničnih dogodkih. • V videoteki DKino.

McKellen: Igranje vloge (McKellen: Playing the Part, 2017)

Dokumentarec o življenju in delu igralca Iana McKellena spremlja njegovo kariero od zgodnjega otroštva do gledališkega zvezdnika, od razkritja homoseksualnosti in gejevskega aktivizma do slave, ki jo je dosegel z vlogama Magneta in Gandalfa. • V četrtek, 13. 6., ob 6.50 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Dansko dekle (The Danish Girl, 2015)

Nenavadno ljubezensko zgodbo je navdihnilo resnično življenje danskih umetnic Lili Elbe (Eddie Redmayne) in Gerde Wegener (Alicia Vikander). Njun zakon in ustvarjalno delo se razvijata skozi osupljivo razodetje Lili kot prve odkrito transseksualne osebe. Film Toma Hooperja (Kraljev govor) je prejel oskarja za najboljšo stransko igralko. • V videoteki DKino.

Pokliči me po svojem imenu (Call Me by Your Name, 2017)

V osemdesetih letih se v Italiji razvname ljubezen med 17-letnim Eliom (Timothée Chalamet), ki preživlja počitnice v družinski vili, in 24-letnim ameriškim študentom Oliverjem (Armie Hammer), ki je prišel pomagat Eliovemu očetu, uglednemu profesorju. Oskar za najboljši prirejen scenarij. • V ponedeljek, 10. 6., ob 17. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

120 utripov na minuto (120 battements par minute, 2017)

Na resničnih dogodkih zasnovan film o pravih junakih boja proti aidsu – skupini francoskih uličnih aktivistov, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja izvajali pritisk na politiko in farmacevtska podjetja, med bojem za boljšo ozaveščenost pa so se morali spopadati še z družbenimi predsodki do te bolezni. Prejemnik šestih cezarjev in velike nagrade žirije v Cannesu. • V videoteki DKino.

Thelma (2017)

V hvaljeni misteriozni grozljivki priznanega norveškega režiserja Joachima Trierja (Oslo, 31. avgusta) prva lezbična ljubezen v osamljenem dekletu iz globoko verne družine prebudi skrivnostne nadnaravne sposobnosti. • V soboto, 8. 6., ob 18. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Ko imaš 17 let (Quand on a 17 ans/Being 17, 2016)

Hvaljena drama priznanega francoskega režiserja Andréja Téchineja o spolnem prebujanju dveh mladostnikov iz vasice na goratem jugu Francije, ki poskušata razumeti in obvladati svoja čustva. Film je bil premierno prikazan v tekmovalnem programu 66. Berlinala. • V videoteki DKino.

Normalno srce (The Normal Heart, 2014)

V zgodnjih osemdesetih letih v New Yorku se dviguje preplah zaradi aidsa, ki razkrije hinavstvo državne politike do gejevske skupnosti, medtem ko aktivisti opozarjajo na resnico o epidemiji nove bolezni. Prejemnik emmyja za najboljši TV-film. • V soboto, 15. 6., ob 1.45 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Carol (2015)

Tankočutna ljubezenska drama Todda Haynesa se dogaja v New Yorku v 50. letih prejšnjega stoletja ter prikazuje prepovedano razmerje med perspektivno fotografinjo (Rooney Mara) in starejšo žensko (Cate Blanchett), ki prestaja težavno ločitev. V videoteki DKino.

Ljubezen je čudna reč (Love is Strange, 2014)

John Lithgow in Alfred Molina blestita v vlogah newyorškega gejevskega para, ki se po 39 letih skupnega življenja poroči, vendar kmalu trči ob družbene predsodke. Ob številnih težavah začneta nekdaj nerazdružljivi duši dvomiti o obstoju svoje zveze.• V videoteki DKino.

Je ali ni? (In & Out, 1997)

Howardovo (Kevin Kline) življenje pretrese izjava njegovega nekdanjega učenca, ki svojega učitelja javno opredeli za geja. Zdaj mora Howard prepričati krajane, zaročenko in predvsem samega sebe, da ni gej. Joan Cusack je bila za stransko vlogo v tej komediji nominirana za oskarja. • V ponedeljek, 10. 6., ob 4.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Adelino življenje (La vie d'Adèle/Blue Is the Warmest Color, 2013)

Drzna pripoved o strastnem razmerju med občutljivo srednješolko (Adèle Exarchopoulos) in svobodomiselno študentko umetnosti (Léa Seydoux), ki je režiserju Abdellatifu Kechichu in glavnima igralkama v Cannesu prinesla prestižno zlato palmo. • V videoteki DKino.

Šest stopenj ločenosti (Six Degrees of Separation, 1993)

Bogata prodajalca umetnin iz New Yorka (Stockard Channing, Donald Sutherland) povabita v svoj dom temnopoltega mladeniča (Will Smith v svoji prvi filmski vlogi), ki trdi, da so ga na ulici oropali. Ta s svojo inteligenco in očarljivostjo hitro naredi vtis na njiju, naslednje jutro pa ga par zasači v postelji z drugim moškim in spozna, da sta nasedla prevarantu. • V petek, 14. 6., ob 8.35 na AMC.*

Svobodna ljubezen (Freeheld, 2015)

Ko odlikovani policistki iz New Jerseyja Laurel (Julianne Moore) diagnosticirajo neozdravljivega raka, se mora ta boriti za zapuščinsko pravico svoje partnerice Stacie (Ellen Page), pri čemer ji pomagata okoreli detektiv (Michael Shannon) in politični aktivist (Steve Carell). Film temelji na resničnih dogodkih. • V videoteki DKino.

Parada (2011)

Komedija srbskega režiserja Srdjana Dragojevića (Lepe vasi lepo gorijo, Rane) o homofobičnem vojnem veteranu, ki pomaga varovati Parado ponosa v Beogradu. Film je prejel zlato rolo za preseženih 25 tisoč gledalcev v slovenskih kinematografih in nagrado občinstva v berlinski sekciji Panorama, v regiji pa si ga je ogledalo več kot 550 tisoč gledalcev. • V petek, 14. 6., ob 22. uri na PRVA Srbska TV.** │ Tudi v videoteki DKino.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA AMC 232│ 246 (HD) DA PRVA Srbska TV** 786 NE

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.