Velika filmska geneza krščanske vere

Pred veliko nočjo smo na malih zaslonih poiskali raznovrstne filme z bolj ali manj izrazito krščansko tematiko – od upodobitev zgodb iz Stare zaveze in filmov o Jezusu in njegovih sodobnikih do celovečercev o sodobnejših religioznih izkušnjah in osebnostih.

Noe (Noah, 2014)

Samotarski Noe (Russell Crowe) doživi vizijo konca sveta, zato se odloči s svojo družino zgraditi velikansko plovilo, kamor se bodo med uničenjem sveta lahko zatekli skupaj z živalmi. Spektakularno filmsko priredbo biblične zgodbe o apokaliptičnem vesoljnem potopu je posnel režiser temačnih mojstrovin Črni labod in Rekvijem za sanje Darren Aronofsky. • V soboto, 20. 4., ob 21.45 na HRT 1.*

Eksodus: Bogovi in kralji (Exodus: Gods and Kings, 2014)

Ridley Scott je s pomočjo najnovejših vizualnih učinkov oživil zgodbo o kljubovalnem vodji Mojzesu (Christian Bale). Ta se postavi po robu egipčanskemu faraonu Ramzesu (Joel Edgerton) ter pri tem požene 600 tisoč sužnjev na mogočno popotovanje in pobeg iz Egipta, ki ga pestijo smrtonosne nadloge. • V soboto, 20. 4., ob 20. uri na HBO.*

Kristusov pasijon (The Passion of the Christ, 2004)

Razvpita epska svetopisemska drama oskarjevca Mela Gibsona o zadnjih dvanajstih urah Kristusovega (Jim Caviezel) življenja (po Mateju, Marku, Luki in Janezu). Film, ki ga je revija Entertainment Weekly leta 2006 razglasila za najbolj kontroverznega vseh časov, je v svetovnih kinematografih zaslužil več kot 600 milijonov ameriških dolarjev, kar je med filmi z religiozno tematiko še vedno rekord. • V nedeljo, 21. 4., ob 22. uri na FOX Movies.*

Zadnji dnevi v puščavi (Last Days in the Desert, 2015)

Mistična in avanturistična drama o Jezusovih skušnjavah v puščavi spremlja začetnika krščanstva, preden se je ta vrnil v Jeruzalem, kjer je končal svoje zemeljsko poslanstvo na križu. V vlogi Jezusa (in hudiča) se je preizkusil škotski zvezdnik Ewan McGregor. • V ponedeljek, 22. 4., ob 20.05 na TV SLO 1.*

Božji sin (Son of God, 2014)

Epska biblijska drama Božji sin temelji na 10-urni miniseriji Sveto pismo zakoncev Marka Burnetta in Rome Downey ter prikaže življenjsko zgodbo Jezusa Kristusa (Diogo Morgado) od njegovega skromnega rojstva do naukov, križanja in vstajenja. • V petek, 19. 4., ob 21.35 na Kino.* │ Tudi v videoteki DKino.

Pavel, Jezusov apostol (Paul, Apostle of Christ/ 2018)

Zdravnik Luka (Jim Caviezel) tvega življenje, ko v rimski ječi obišče Pavla (James Faulkner), da bi zapisal njegovo življenje in nauke. V celici odkrije, da ta dvomi o sebi in o veri, vendar je Luka odločen zabeležiti in širiti Jezusov evangelij po Pavlu. Njuna vera je izzvala cesarstvo, njune besede pa so spremenile in osvojile ves svet. • V četrtek, 18. 4., ob 13.10 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD.

Ben-Hur (2016)

Najnovejša filmska upodobitev romana Ben-Hur – Zgodba o Kristusu. Ta pripoveduje zgodbo plemiča iz Jeruzalema, ki je v času rimljanske zasedbe tega mesta po krivi obtožbi svojega polbrata obsojen na dolgoletno suženjstvo, moža pa se nazadnje v Rimu pomerita na vratolomni dirki s konjskimi vpregami. • V nedeljo, 21. 4., ob 20. uri na Kanalu A.*

Zvezda (The Star, 2017)

Otroci se bodo med velikonočnimi prazniki lahko kratkočasili ob animiranem filmu o pustolovskem osličku, poimenovanem Bo. Ta se odpravi na epsko potovanje, ki ga vodi k rojstvu Jezusa, med potjo pa se mu pridružijo živalski tovariši, med katerimi so tudi izgubljena ovca, ponosni golob in trojica zabavnih kamel. • V petek, 19. 4., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Brianovo življenje (Monty Python's Life of Brian, 1979)

Komična mojstrovina skupine Monty Python ni krščanski film, je pa film o Jezusovem sodobniku –Brianu iz Nazareta, rojenem istega dne kot Jezus. Čeprav je film ob izidu v cerkvenih krogih dvignil veliko prahu, so ga v 21. stoletju številni cerkveni predstavniki "požegnali", nekateri pa so ga celo predvajali v svojih cerkvah, zato smo ga tudi mi uvrstili v tokratna TV-priporočila. • V nedeljo, 21. 4., ob 22. uri na AMC.*

Molk (Silence, 2016)

Epska, napeta, a tudi kontemplativna zgodovinska drama Martina Scorseseja o mladih jezuitskih duhovnikih (Andrew Garfield, Adam Driver), ki se v 17. stoletju odpravita na Japonsko poiskat svojega nekdanjega mentorja (Liam Neeson). Film se sprašuje, zakaj Bog molči, ko človek trpi, in kje tiči jedro tiste prave, globoko nesebične vere. • V videoteki DKino.

Božji možje (Of Gods and Men, 2010)

Zgodba temelji na resničnih dogodkih iz leta 1996, ko so v nemirni Alžiriji ugrabili in usmrtili sedem od devetih francoskih menihov. Ti so v trapističnem samostanu v slogi živeli z lokalnim muslimanskim prebivalstvom in skrbeli za žrtve državljanske vojne med skrajnimi islamisti in vojsko, tam pa so ostali vse do bridkega konca. • V videoteki DKino.

Koliba (The Shack, 2017)

Po istoimenskem romanu Williama P. Younga posneta drama o žalujočem očetu, ki ga Bog po štirih letih povabi na srečanje v kolibo, na katero ga vežejo grenki spomini. Med razsvetljujočim koncem tedna dobi odgovore na številna večna vprašanja. O čudežih vas bosta poskušala prepričati Sam Worthington in Octavia Spencer. • V nedeljo, 21. 4., ob 17.45 na CineStar TV Premiere 1.

90 minut v nebesih (90 Minutes in Heaven, 2015)

Po istoimenski knjižni uspešnici posneta krščanska drama pripoveduje resnično zgodbo moškega (Hayden Christensen), ki so ga po strahotni prometni nesreči razglasili za mrtvega, po uri in pol pa se je prebudil in trdil, da je videl nebesa. Med okrevanjem poskuša ugotoviti, s kakšnim namenom je bil vrnjen na Zemljo, in se odloči, da bo s svojo zgodbo ljudem vlival upanje. • V videoteki DKino.

Nebesa so resnična (Heaven Is for Real, 2014)

Toddov sin Colton trdi, da je med travmatičnim obsmrtnim doživetjem v duhu obiskal raj. Podrobnosti osupljive izkušnje opisuje z otroško nedolžnostjo in prepričano govori o stvareh, ki jih noben njegov vrstnik ne pozna. Tudi ta film je posnet po knjižni uspešnici in resnični zgodbi o posmrtni izkušnji. • V videoteki DKino.

Papež Frančišek: Mož beseda (Pope Francis: A Man Of His Word, 2018)

Najnovejši dokumentarni film Wima Wendersa sledi papežu Frančišku, medtem ko ta potuje po svetu in predstavlja svojo novo reformo. Papež se na svoji poti pogovarja z različnimi ljudmi, vključno z delavci, prebežniki, otroki in starejšimi, ter poskuša odgovoriti na aktualna globalna vprašanja. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Kristusov pasijon:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV SLO 1 1 │ 11 (HD) DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA AMC 232│ 246 (HD) DA HRT 1** 705 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.