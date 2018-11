Vabljeni v barvit svet mavričnega filma #foto #video

Z ljubeznijo, Simon (Love, Simon/2017)

Ganljiva zgodba o najstniku, ki se mora sprijazniti s svojo spolno usmerjenostjo in odkriti identiteto anonimne simpatije s spleta. Prva najstniška romanca o gejevskem protagonistu, ki jo je produciral kateri od večjih hollywoodskih studiev, je požela navdušene pohvale tako kritikov kot gledalcev. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Klub zdravja Dallas (Dallas Buyers Club, 2013)

Biografska drama o življenju Rona Woodroofa - homofobičnega električarja in navdušenca nad rodeom, ki so mu leta 1985 odkrili okužbo z aidsom in napovedali 30 dni življenja - je prejela oskarje za glavno moško vlogo (Matthew McConaughey), stransko moško vlogo (Jared Leto) in masko. • V soboto, 24. 11., ob 16.45 na Planet 2.* │ Tudi v videoteki DKino.

120 utripov na minuto (120 battements par minute, 2017)

Na resničnih dogodkih zasnovan film o pravih junakih boja proti aidsu - skupini francoskih uličnih aktivistov, ki so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja izvajali pritisk na politiko in farmacevtska podjetja, med bojem za boljšo ozaveščenost pa so se morali spopadati še z družbenimi predsodki do te bolezni. Prejemnik šestih cezarjev in velike nagrade žirije v Cannesu. • Film je na voljo v videoteki DKino.

McKelen: Igranje vloge (McKellen: Playing the Part, 2017)

Dokumentarec o življenju in delu igralca Iana McKellena spremlja njegovo kariero od zgodnjega otroštva do gledališkega zvezdnika, od razkritja homoseksualnosti in gejevskega aktivizma do slave, ki jo je dosegel z vlogama Magneta in Gandalfa. • V četrtek, 6. 12., ob 8.10 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD.

Carol (2015)

Tankočutna ljubezenska drama Todda Haynesa se dogaja v New Yorku v petdesetih letih prejšnjega stoletja in prikazuje prepovedano razmerje med perspektivno fotografinjo (Rooney Mara) in starejšo žensko (Cate Blanchett), ki prestaja težavno ločitev. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Pokliči me po svojem imenu (Call Me by Your Name, 2017)

V osemdesetih letih se v Italiji razvname ljubezen med 17-letnim Eliom (Timothée Chalamet), ki preživlja počitnice v družinski vili, in 24-letnim ameriškim študentom Oliverjem (Armie Hammer), ki je prišel pomagat Eliovemu očetu, uglednemu profesorju. Oskar za najboljši prirejen scenarij. • V nedeljo, 25. 11., ob 7.40 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Milk (2008)

Biografska drama Gusa Van Santa o življenju Harveyja Milka - prvega odkritega homoseksualca, ki so ga v Ameriki izvolili v državno službo. Film je bil nominiran za osem oskarjev, tudi za najboljši celovečerec leta, dobil pa je dva - za najboljši izvirni scenarij in najboljšega glavnega igralca (Sean Penn). • V soboto, 1. 12., ob 23.10 na Planet 2.*

Slediti Amy (Chasing Amy, 1997)

Holden in Banky (Ben Affleck in Jason Lee) sta risarja stripov in dolgoletna prijatelja. Stvari se zapletejo, ko spoznata stripovsko umetnico Alysso (Joey Lauren Adams). Holden se vanjo zaljubi, ne ve pa, da je dekle lezbijka. • V soboto, 24. 11., ob 9.10 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD.

Igra oponašanja (The Imitation Game, 2014)

Biografska drama o Alanu Turingu (Benedict Cumberbatch) - britanskem matematiku, kriptografu in dolgo zamolčanem junaku druge svetovne vojne, ki je razbil kodo nacističnega šifrirnega stroja Enigma, sam pa ostal velika uganka. Oskar za najboljši prirejeni scenarij. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Tom of Finland (2017)

Zgodba spremlja enega najslavnejših finskih popart umetnikov Touka Laaksonena, avtorja homoerotičnih risb mišičastih moških. Njegovo delo je postalo simbol neke generacije in je zanetilo požar poznejše gejevske revolucije. • V četrtek, 6. 12., ob 0.20 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Fantje ne jočejo (Boys Don't Cry, 1999)

Po resničnih dogodkih prirejena zgodba o Brandonu Teeni. Ta se je rodil kot Teena Brandon, a se je odločil živeti kot fant, njegovo življenje pa so zaznamovali izdaja, poniževanje, posilstvo in umor. Hilary Swank je za vlogo Brandona prejela svojega prvega oskarja. • Film je na voljo na HBO OD/GO.

Moje življenje z Liberacejem (Behind the Candelabra, 2013)

Biografska drama oskarjevca Stevena Soderbergha (Preprodajalci) prinaša razkošen portret zasebnega življenja legendarnega glasbenika Liberaceja (Michael Douglas) in njegov burni petletni odnos z mlajšim ljubimcem (Matt Damon). Prejemnik enajstih emmyjev in dveh zlatih globusov. • V soboto, 1. 12., ob 17.10 na Planet 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mesečina (Moonlight, 2016)

Zgodba o iskanju identitete in impresionistična skica življenja ter slogovno drzna pripoved o odraščanju v revnem predelu Miamija, ki je zaradi tankočutne upodobitve afroameriške moškosti nemudoma obveljala za pionirsko delo. Prejemnik treh oskarjev, tudi za najboljši film leta. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Moški z oranžno srajco (Man in an Orange Shirt, 2017)

Ljubezenski zgodbi, ki sta 60 let narazen, bosta ključno spremenili življenje dveh gejev. Stotnik britanske vojske leta 1944 v Italiji spozna umetnika Thomasa, mladi veterinar Adam pa se leta 2017 zbliža s svojo stranko Stevom. • V soboto, 24. 11., ob 3.55 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Je ali ni? (In & Out, 1997)

Howardovo (Kevin Kline) življenje pretrese izjava njegovega nekdanjega učenca, ki svojega učitelja javno opredeli za geja. Zdaj mora Howard prepričati krajane, zaročenko in predvsem samega sebe, da ni gej. Joan Cusack je bila za stransko vlogo v tej komediji nominirana za oskarja. • V soboto, 1. 12., ob 15. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD.

Adelino življenje (La vie d'Adèle, 2013)

Drzna pripoved o strastnem razmerju med občutljivo srednješolko (Adèle Exarchopoulos) in svobodomiselno študentko umetnosti (Léa Seydoux), ki je režiserju Abdellatifu Kechichu in glavnima igralkama v Cannesu prinesla prestižno zlato palmo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

