V videoteki DKino vas čaka božično darilo – prva epizoda nove HBO-jeve serije Uspeh! #video #foto

Uspeh je večplastna drama, ki se osredotoča na močne like. V njej se prepletajo zgodbe štirih tujcev, izčrpanih od vsakodnevnih življenjskih bitk v mestu, ki jih poveže nasilen dogodek.

Ko se posledice njihovih dejanj začnejo vpletati v vse vidike njihovih življenj, se ti običajni posamezniki z različnimi življenjskimi zgodbam odločijo, da bodo usodo znova vzeli v svoje roke.

Grenka oda hrvaški prestolnici

Ta grenka oda mestu Zagreb prikazuje življenjske zgodbe navadnih ljudi, ki jih je družba potisnila na rob, in prinaša mračen vpogled v različne strukture sodobne družbe.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Čeprav je dogajanje umeščeno v Zagreb, je zgodba serije univerzalna. Ta prek tem, kot so ljubezen, delo, družina, predanost, negotovost in zločin, preiskuje trenutno prevladujoče občutke frustracije, brezmočnosti in pasivnosti, ki zaznamujejo vsakdan ljudi v tej regiji in marsikje drugod.

Slovita imena pred kamero in za njo

Scenarij šestdelne serije Uspeh je napisal Marjan Alčevski, eden od zmagovalcev natečaja HBO Adria First Draft, za režijsko taktirko pa je poprijel režiser s tujejezičnim oskarjem nagrajene vojne drame Nikogaršnja zemlja (2001) Danis Tanović.

Glavne like so upodobili Toni Gojanović, Tara Thaller, Iva Mihalić, Uliks Fehmiu in Marija Škaričić, vidno in pomembno vlogo v seriji pa ima tudi slovenski igralec Borut Veselko.

Napovednik TV-serije Uspeh: