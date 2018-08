V središče Ljubljane v sveži podobi prihaja film Na svoji zemlji

V sklopu prireditve Letni kino na Kongresnem trgu bodo v ponedeljek, 27. avgusta, prikazali celovečerec Na svoji zemlji iz leta 1948, celovečerni prvenec Franceta Štiglica, ki velja za prvi slovenski zvočni celovečerni film.

Film, ki se je leta 1949 kot prvi slovenski oziroma jugoslovanski film predstavil v tekmovalnem programu filmskega festivala v Cannesu, bodo na Kongresnem trgu prikazali v digitalizirani in restavrirani različici. Slavnostna projekcija je posvečena slovenski igralki Štefki Drolc, ki je v vlogi Tildice izoblikovala svojo prvo filmsko vlogo in nas je žal letos zapustila, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Kot so zapisali v Slovenskem filmskem centru, je film Na svoji zemlji nastal pod vplivom sovjetskih "patriotskih" filmov in socialnega realizma, hkrati pa prinaša status mitičnega začetka slovenskega filma, kjer Baška grapa ravno tako postane mitski prostor junaškega narodnoosvobodilnega boja. Na svoji zemlji je edini himnični slovenski film o partizanstvu, saj so se naslednji filmi tematike NOB lotevali na način problemskih dram ali celo komedij, kot sta Tistega lepega dne in Ne joči, Peter, ki ju je ravno tako posnel France Štiglic.

Film, pri katerem so se vsi učili filmskega poklica

V Štigličevi epopeji o narodnoosvobodilnem boju, posneti po noveli in scenariju Cirila Kosmača, so nastopili naturščiki in slovenski gledališki igralci v svojih prvih filmskih vlogah. "Z obrtnega stališča je to film, kjer so se vsi učili filmskega poklica, od tehnične ekipe pa do avtorske ekipe in igralcev," so o filmu zapisali v Slovenskem filmskem centru. Ob tem so dodali, da je začetniško znanje v kombinaciji z osnovno tehnično opremo prav tako pomenilo kar precejšnji izziv za restavratorje filma, ki so se tako pri sliki kot zvoku srečali z osnovnim vprašanjem - kako popraviti in vendar ohraniti vse značilnosti filma, ki so jih gledalci imeli pred seboj na platnu na prvih projekcijah.