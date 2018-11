V kina prihajajo Vdove, triler o ropu, kot ga še ni bilo!

Oglasno sporočilo

V četrtek v slovenske kinematografe prihaja kriminalni triler Vdove, ki ga je režiral z oskarjem nagrajeni Steve McQueen (12 let suženj). Zgodbo mnogi poznamo še iz osemdesetih let, ko je javnost z navdušenjem spremljala istoimensko TV-serijo. Filmska preobleka postavlja vdove v sodobni Chicago, kjer se dogaja napeta zgodba o zločinu, korupciji, izgubi in neustavljivi moči žensk, ki čez noč ostanejo brez vsega.

"Spominjam se, da sem pri trinajstih letih tudi sam gledal tedaj priljubljeno TV-serijo Vdove. Že takrat me je najbolj navdušilo to, da so te ženske dosegle nekaj, za kar ni nihče verjel, da zmorejo. Ko sem leta kasneje prišel v Hollywood, sem bil presenečen nad tem, koliko nadarjenih igralk je bilo brez dela. Takrat sem si rekel, da bom najprej posnel film o suženjstvu, ki mu bo sledil film z ženskami v glavnih vlogah," je povedal režiser filma Steve McQueen.

Poleg McQueena film odlikuje tudi izjemna igralska zasedba z Violo Davis na čelu, pod scenarij pa se je podpisala Gillian Flynn (Ni je več).

Zgodba:

Vdove je zgodba štirih žensk, ki nimajo nič skupnega, razen velikega dolga, ki so ga za seboj pustile kriminalne dejavnosti njihovih pokojnih mož, umrlih v eksploziji med poskusom velikega ropa. Napetost se stopnjuje, ko Veronica (z oskarjem nagrajena Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) in Belle (Cynthia Erivo) usodo vzamejo v svoje roke in se zavzamejo za prihodnost pod svojimi pogoji. Poleg njih v filmu igrajo še Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Daniel Kaluuya in Brian Tyree Henry.

"V tej zgodbi se srečajo ženske iz različnih rasnih, socialnih in ekonomskih ozadij, ki imajo skupen cilj. Zavedajo se, da s sodelovanjem lahko dosežejo karkoli, in po mojem mnenju je prav to najmočnejše sporočilo filma." Steve McQueen

Ladies Night s filmom Vdove bo v četrtek, 22. novembra, v vseh Cineplexxih po Sloveniji. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution. VDOVE na velika platna prihajajo 22. novembra. Vabimo vas, da si film ogledate v sklopu filmskih večerov, namenjenih izključno ženskam.bo v četrtek, 22. novembra, v vseh Cineplexxih po Sloveniji. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Naročnik oglasne vsebine je Blitz.