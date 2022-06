V hudi prometni nesreči umrla igralca iz Netflixove serije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralca Raymundo Garduño Cruz in Juan Francisco González Aguilar iz Netflixove serije The Chosen One sta pretekli konec tedna umrla v prometni nesreči, je prvi poročal filmski portal Deadline.

Cruz in Aguilar sta se skupaj s snemalno ekipo vozila v kombiju, ki se je nenadoma prevrnil. Igralca sta v nesreči umrla, šest članov ekipe je bilo ranjenih.

Nesreča se je zgodila v Mehiki na polotoku Baja California, kjer so snemali omenjeno Netflixovo serijo. Ta govori o 12-letnem dečku, ki ugotovi, da je reinkarnacija Jezusa Kristusa in da mu je namenjeno, da odreši človeštvo. Po tragični nesreči so snemanje prekinili, nadaljnja usoda projekta za zdaj ni znana.

