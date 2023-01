V filmu s svetovnimi zvezdniki tudi slovenski igralec #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sam Neill in Henry Golding v filmu Klub morilcev, v katerem je vlogo dobil tudi Borut Veselko. Foto: Karantanija Cinemas

V slovenske kinematografe 26. januarja prihaja akcijski film z naslovom Klub morilcev (Assassin Club). Zgodba spremlja morilca, ki mora ubiti sedem ljudi, a ugotovi, da so tudi njegove tarče morilci, ki hočejo ubiti njega.

Poglejte napovednik:

Na režiserski stolček je sedel Camille Delamarre, v glavnih vlogah pa med drugim igrata Henry Golding, ki ga je med zvezde izstrelil film Noro bogati Azijci, in Sam Neill, znan po vrsti nepozabnih vlog v filmih, kot so Lov na rdeči oktober, Klavir in Jurski park.

Med igralci tudi Slovenec

Borut Veselko v Klubu morilcev Foto: Karantanija Cinemas V filmu pa igra tudi slovenski igralec in voditelj Borut Veselko, znan tako po številnih gledaliških igrah in filmih kot dokumentarni oddaji Odklop, za katero je prejel štiri viktorje. V Klubu morilcev, ki so ga snemali v Torinu v Italiji, je odigral vlogo ukrajinskega mafijca, ki je prva žrtev v filmu.

Svoje prizore je Veselko posnel v treh dneh, na snemanju pa je imel priložnost spoznati tudi Sama Neilla, o katerem je povedal, da "je izjemno prijeten, razgledan in zelo radoveden sogovornik".