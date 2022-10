Umrla igralka, ki je osupnila občinstvo na Oskarjih

V 76. letu starosti je za rakom dojk umrla Sacheen Littlefeather, ameriška staroselska igralka, ki je leta 1973 na podelitvi oskarjev v imenu igralca Marlona Branda zavrnila kipec, ki ga je osvojil.

Po svojem nastopu, v katerem je opozorila na neprimerno prikazovanje in odnos do ameriških staroselcev v filmih, je Sacheen Littlefeather postala tarča dolgoletnega šikaniranja in sovražnosti, izključili so jo iz igralskega ceha in ji povsod v zabavni industriji obrnili hrbet.

Sacheen Littlefeather na Oskarjih leta 1973 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Bila sem na črnem oziroma, če hočete, rdečem seznamu," je pred nekaj leti dejala v dokumentarcu o sebi, "nihče me ni hotel v svojih oddajah, vrata so bila tesno zaprta in se nikoli več niso odprla."

Šele junija letos se ji je ameriška filmska akademija zaradi tega uradno opravičila, pred dvema tednoma pa so ji priredili še slovesnost.

