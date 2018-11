Umrl sloviti italijanski režiser Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci, rojen leta 1941 v Parmi, je svojo kariero začel leta 1961, ko je s Pierom Paolom Pasolinijem delal na filmu Berač. V svoji dolgi in plodoviti karieri se je podpisal pod filme, kot so Zadnji tango v Parizu, Zadnji kitajski cesar in Konformist, njegov zadnji film "Io e te" (Jaz in ti) pa je v kinematografe prišel leta 2012.

Za svoje filme je dobil vrsto nagrad, Zadnji kitajski cesar mu je leta 1987 prinesel oskarja za najboljšega režiserja in najboljši prirejeni scenarij, skupno je ta film osvojil devet oskarjev, med drugim tudi za najboljši film.

Leta 2007 so mu na beneškem filmskem festivalu podelili zlatega leva za življenjsko delo, leta 2011 pa je dobil častno zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu.