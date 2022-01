Ukrajinski minister razburjen zaradi serije Emily v Parizu: To je žaljivo

Serija Emily v Parizu na Netflixu spremlja mlado Američanko (Lily Collins), ki se službeno odpravi v francosko prestolnico in je navdušena nad očarljivostjo mesta. V drugem delu serije nastopi tudi Ukrajinka Petra (igra jo ukrajinska igralka Daria Pančenko), ki se z glavno junakinjo spozna na tečaju tujega jezika. Petra je po mnenju ukrajinskega ministra upodobljena popolnoma stereotipno: med drugim nima smisla za modo, ves čas se boji, da jo bodo deportirali v domovino, poleg tega je še tatica. Oleksander Tkačenko je upodobitev Petre označil za "žaljivo". "V Emily v Parizu vidimo karikaturo Ukrajinke, ki je nesprejemljiva in žaljiva," je Tkačenko zapisal v aplikaciji Telegram. "Ali tako Ukrajince dojemajo v tujini?"

Ukrajinski mediji so po navedbah BBC pozneje poročali, da je Tkačenko v imenu ministrstva Netflixu poslal pritožbo zaradi stereotipizacije prebivalk Ukrajine.

A to ni prvič, da se je na serijo Emily v Parizu usul plaz kritik zaradi načina upodobitve različnih narodnosti. Prvo sezono so kritizirali zlasti v Franciji, saj da promovira stereotipne podobe mesta in njegovih prebivalcev. Francoze prikazuje kot nesramne ljudi, ki nosijo baretke in pogosto varajo svoje partnerje. V novi seriji oddaje nastopi Alfie, stereotipni Britanec, ki prosti čas preživlja v pubih, kjer pije in gleda nogomet.

Ustvarjalec serije Darren Star je dejal, da se zaradi stereotipiziranja likov v seriji ne namerava opravičevati in da je serijo zasnoval na podlagi svoje izkušnje ob obisku mesta. "Pariz sem želel predstaviti na res čudovit način, s katerim bi ljudi spodbudil, da se zaljubijo v mesto tako, kot sem se jaz," je povedal za New York Times.