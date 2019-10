TV namig tedna: vsebine, ki jih ne boste zamudili

Vas zanima, kakšen je televizijski meni v naslednjem tednu? Pripravili smo kratek povzetek televizijskega dogajanja, ki ga lahko začnete s filmskim maratonom za konec tedna in ga v naslednjih dneh začinite z glasnim navijanjem in celo s kakšnim novim plesnim korakom.

NEO televizijska napoved tedna obeta veliko zabave in smeha, kar nekaj akcijskih pustolovščin in napetih trenutkov ter nedvomno nekaj solz žalosti in sreče – morda celo ob navijanju za svojo najboljšo ekipo.

Preverite, kaj vam v naslednjih dneh ponuja pester NEO televizijski "jedilnik".

Ne boste pravočasno doma? Ni problema, NEO vam omogoča, da boste vedno pravočasno ujeli svojo najljubšo TV-vsebino. S funkcijo Ogled nazaj, ki vam omogoča, da si vsebine lahko ogledate do 7 dni nazaj. Več informacij o vseh naprednih funkcij NEO si lahko ogledate TUKAJ.

Vikend v znamenju filmskega maratona

Filmsko vikend sago lahko začnete že v soboto popoldne z glasbeno-plesno komedijo Cukrček 2, za oboževalce akcijskih ali pustolovskih žanrov predlagamo ogled filmov Dirka na Zakleto goro, Milo za drago, Robin Hood, Državniške igre, Psiho in Dostavljavec.

Prizor iz filma Z ljubeznijo, Simon

Ste bolj za romantiko? Potem ne smete zamuditi filmov Ljubezen po meri, Ljubezen med svetovoma, Tu te zapuščam in Z ljubeznijo, Simon.

V nedeljo vam lahko nedeljsko deževno ležernost popestrijo velike filmske uspešnice, kot so Življenje je lepo, V iskanju dežele Nije, Najljubša, Reševanje vojaka Ryana in Gospod in Gospa Smith.

Izpostavimo: Bralec Režiser oskarjevskih filmov Billy Elliot in Ure do večnosti predstavlja filmsko adaptacijo knjižne uspešnice Bernharda Schlinka, v kateri spoznamo idealističnega najstnika Michaela, ki se zaplete v skrivno intimno razmerje z dvakrat starejšo Hanno. Ta nekega dne izgine, čez osem let pa se znova srečata na sodnem procesu proti nacističnim zločincem, med katerimi je tudi Hanna, ki ji očitajo sodelovanje pri pobojih v koncentracijskih taboriščih. Razcepljen med pravniško etiko in starimi občutki ljubezni poskuša Michael odkriti resnico, toda čustev ni tako lahko nadzorovati. Film je prejel številne ugledne filmske nagrade, med drugim tudi oskarja za najboljšo žensko vlogo. Ne najdete filma? NEO vam omogoča, da ga poiščete z glasovnim ukazom, tako da v daljinca izgovorite naslov filma ali celo ime glavnega igralca ali igralke.

Če ste bolj za verižno gledanje najljubših serij, izberite med tistimi, ki so trenutno najbolj vroče: Bolnišnica New Amsterdam, To smo mi, Milijon stvari, Istanbulska nevesta ali kriminalko Osnove Sherlocka Holmesa.

Za prave navijače

Ekipo Cedevita Olimpija v sredo čaka ekipa Nanterre. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Športno obarvan bo že konec tedna, ko boste lahko navijali za svoj domači nogometni klub, v nedeljo uživali ob brnenju motorjev v dirki motogp. Naslednji teden bo v znamenju Lige prvakov, kjer si lahko obetate kar nekaj zanimivih dvobojev, in če samo izpostavimo nekatere:

Atletico Madrid : Bayer

Man City : Atalanta

Juventus : Lokomotiva

Galatasaray : Real Madrid

Salvija : Barcelona

Inter : Borussia.

Na košarkarskem prizorišču bo nedvomno najbolj napeto ob gledanju tekem za ligo Eurocup.

Ne najdete športnega programa, kjer se odvija tekma? Športnih programov je res ogromno in včasih se je prav težko prebiti čez vse, preden najdemo ravno tisti dvoboj ali tekmo, ki smo jo čakali ves teden. Še sreča, da ima NEO hitro rešitve: glasovno iskanje v slovenščini. Vse, kar morate narediti, je to, da daljincu ukažete zvrst športa ali tekmo, ki jo želite gledati, in NEO se bo preusmeril na pravi program. Na primer: "Prva Liga Telekom Slovenije" ali še bolj preprosto: " Mura". NEO bo takoj preklopil na izbrano tekmo.

Zaplešite in zapojte ob novih televizijskih oddajah

Vedno bolj pestra in zanimiva je tudi izbira zabavnih oddaj. Na naših kanalih imamo bogato izbiro kvizov, ob katerih lahko sproti preverjamo tudi svoje znanje.

Konec tedna lahko najprej preverimo svoje plesne korake v novi romantični oddaji Zapleši v Ljubezen in potem še zapojemo in se nasmejemo v družbi Jasne Kuljaj in njene zabavne druščine. Jutranji gledalci pa boste lahko uživali ob klepetu ob kavi.

Ljubitelji kuhanja lahko svoje kulinarične veščine izpopolnijo v kuharskih oddajah slavnih mojstrov, kot sta Gordon Ramsay in Jamie Oliver. Če iščete malo drugačne kombinacije okusov, pa ne zamudite oddaje Hestonova pojedina, v kateri Heston Blumenthal raziskuje preteklost in prihodnost gastronomije, pri tem pa v vsaki epizodi predstavi neverjetne jedi.