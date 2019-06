Top filmi za poletno počitniško varstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob začetku poletnih počitnic smo na malih zaslonih poiskali najboljše animirane in igrane družinske filme, ob katerih bodo uživali otroci in mladostniki, pa tudi njihovi starši in drugi odrasli, ki so mladi po srcu.

ANIMIRANI DRUŽINSKI FILMI

Levji kralj (The Lion King, 1994)

Zgodba spremlja težavno odraščanje Simbe, levjega mladiča, ki sredi življenjskega kroga komaj čaka, da postane novi kralj živali. Z oskarjem nagrajena glasba in brezčasna, z oskarjem nagrajena klasična animirana pripoved bosta navdušili staro in mlado. Film je sinhroniziran v slovenščino. • V soboto, 29. 6., ob 20. uri na Planetu.*

Ledeno kraljestvo (Frozen, 2013)

Disneyjeva uspešnica o pogumni kraljični, ki se s prijatelji odpravi poiskat svojo odtujeno sestro, da bi rešili deželo iz ledenega objema. Najuspešnejši animiran celovečerec vseh časov je omrežil gledalce po vsem svetu ter prejel oskarja za najboljši animiran celovečerec in najboljšo izvirno filmsko pesem (Let It Go/Zaživim). • V torek, 25. 6., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Spider-Man: Novi svet (Spider-Man: Into The Spider-Verse, 2018)

V novo Spider-Manovo zgodbo nas popelje najstnik iz Brooklyna Miles Morales. Ta nam razkrije brezmejne možnosti Spider-Manovega sveta, pa tudi to, da v njem ni sam. Film je prejel oskarja, zlati globus, bafto in nagrado annie za najboljši animiran celovečerec leta • V videoteki DKino sta na voljo obe različici filma – sinhronizirana in podnaslovljena.

Vrvež v moji glavi (Inside Out, 2015)

Ko se družina mlade Riley s Srednjega zahoda preseli v San Francisco, kjer je oče dobil službo, to povsem zmede njena čustva – veselje, strah, jezo, gnus in žalost. Zdaj se morajo privaditi na novo okolje, mesto, hišo in šolo. Oskar za najboljši animiran celovečerec. • V petek, 28. 6., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Medvedek Pu (Winnie the Pooh, 2011)

Animirana pustolovščina studia Disney spremlja filozofskega medvedka ter njegove prijatelje Tigra, Zajca, Pujska, Sovo, Kango, Ruja ter Oslička, ki se lotijo "reševanja" dečka Christopherja Robina iz rok navideznega ugrabitelja. Za medvedka, ki se je namenil le poiskati nekaj medu, bo to zelo naporen dan.• V petek, 28. 6., ob 7.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Wall-E (2008)

Po stotinah let samotnega opravljanja smetarskega dela na opustošeni Zemlji, za katero je bil ustvarjen, radovedni in prikupni čistilni robot WALL-E odkrije nov smisel življenja – pogum, ljubezen in prijateljstvo. Še ena v dolgi vrsti Pixarjevih uspešnic, ki je prejela oskarja za najboljši animiran celovečerec. • V nedeljo, 30. 6., ob 10.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

IGRANI IN ANIMIRANO-IGRANI DRUŽINSKI FILMI

Delfinova zgodba (Dolphin Tale, 2011)

Film, ki ga je navdihnila osupljiva resnična zgodba, prinaša pripoved o mladi delfinki Winter, ki po nesreči ostane brez repne plavuti, in njenem novem prijatelju, plašnem 11-letnem dečku Sawyerju, ki ji s pomočjo prijateljev in svojcev priskoči na pomoč. • V četrtek, 4. 7., ob 9. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Medvedek Paddington 2 (Paddington 2, 2017)

V nadaljevanju delno animirane uspešnice iz leta 2014 prikupni medvedek Paddington srečno živi pri družini Brown, ko pa nekdo ukrade posebno zgibanko in krivdo prevali nanj, mora Paddington oprati svoje ime in z Brownovimi razkrinkati tatu. Najbolje ocenjen film v zgodovini spletnega zbiratelja filmskih kritik Rotten Tomatoes. • V ponedeljek, 1. 7., ob 16.45 na CineStar TV Premiere 2.

Muppetki na begu (Muppets Most Wanted, 2014)

Kermita zamenjajo za zločinskega veleuma in vržejo v ječo, medtem ko njegov dvojnik Constantine zlorabi evropsko turnejo priljubljenih Muppetkov za rop draguljev. Muppetki sumijo nekaj zloveščega in se odpravijo iskat pravega Kermita. • V soboto, 22. 6., ob 7.45 na FOX Movies.*

Šola za junake (Sky High, 2005)

Če si sin dveh najbolj legendarnih superjunakov, Kommanderja (Kurt Russell) in Jetstream (Kelly Preston), obstaja samo ena možnost za tvojo izobrazbo – elitna srednja šola, ki nenavadno nadarjene najstnike preoblikuje v nove superjunake. • V soboto, 29. 6., ob 16.15 na FOX Movies.*

Trilogija Mali vohuni

Družinska akcijsko-komična trilogija Roberta Rodrigueza o pustolovščinah dveh otrok nekdanjih vohunov. V prvem delu morata Carmen in Juni iz ujetništva rešiti svoje ugrabljene starše, v drugem delu rešujeta svet pred norim genetskim znanstvenikom z vulkanskega otoka, v tretjem delu pa se podata v razburljiv virtualnoresničnostni svet znotraj 3D-videoigre. • V ponedeljek, 1. 7., ob 6. uri, 7.30 in 9.15 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Deček, ki postane kralj (The Kid Who Would Be King, 2019)

Hvaljena predelava legende o kralju Arturju in vitezih okrogle mize prikazuje skupino otrok, ki se poda na epsko pustolovščino in spopade s srednjeveško grožnjo. Glavnega junaka igra Louis Ashbourne Serkis, sin slavnega igralca in režiserja Andyja Serkisa, starejšo različico čarovnika Merlina pa je upodobil Patrick Stewart. • V videoteki DKino.

Vesele počitnice v videoteki DKino Pogrešate v TV-priporočilih še več družinskih filmov, med njimi tudi takšne, ki so sinhronizirani v slovenščino in primerni za najmlajše? V videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije vas čaka izbor poletno obarvanih filmov in kakovostnih družinskih uspešnic, ob katerih se bodo otroci in mladi po srcu lahko umaknili pred žgočim poletnim soncem ter si privoščili popolno TV-razvedrilo. Več o začasni superkategoriji Vesele počitnice si lahko preberete na spodnji povezavi. Več o začasni superkategorijisi lahko preberete na spodnji povezavi.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA CineStar TV Premiere 2 227│ 228 (HD) NE FOX Movies 216│ 217 (HD) DA