Tom Hanks: Posnel sem kup filmov, med njimi so štirje še kar dobri

Igralski veteran in oskarjevec Tom Hanks je v svoji karieri igral v že več kot 80 filmih, med katerimi je, po mnenju občinstva pa tudi kritikov, več dobrih kot slabih. On sam pa ima očitno precej strožja merila.

Pred kratkim je namreč v intervjuju za revijo People izjavil, da se mu le štirje filmi izmed vseh njegovih zdijo "še kar dobri".

"Nihče ne ve zares, kako film nastane, čeprav vsi mislijo, da vedo," je dejal, "sam sem jih posnel že cel kup, štirje izmed njih so še kar dobri, in še vedno se čudim, kako nastanejo." Kateri so ti štirje filmi, ni povedal.

Hanks kot starec Pepe v novem Disneyjevem filmu o Ostržku Foto: Profimedia

"Od trenutka, ko se zablisne ideja, do trenutka, ko se zableščijo podobe na platnu, je ves proces čudežen," je dodal, "gre za težko in dolgotrajno delo, med katerim doživiš prav toliko trenutkov sreče kot trenutkov, ko sam sebe sovražiš. Je najboljša služba na svetu, obenem pa te nobeno delo ne zbega tako kot to."

O snemanju filmov je napisal knjigo

66-letni igralec je zdaj vse svoje izkušnje s šovbiznisom in Hollywoodom zbral v svojem prvem romanu. Knjiga The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece (Snemanje še ene velike filmske uspešnice) bo izšla maja prihodnje leto, njegova zgodba, ki se vleče skozi več desetletij, pa se vrti okoli snemanja superjunaškega spektakla.

