Že čez nekaj ur, natančneje ob 21.15, se nadaljuje bitka za novo pevsko zvezdo Slovenije. Na veliki oder, pred strogo žirijo in radovedno občinstvo, bo stopila nova osmerica od tistih 24-ih, ki so na avdicijah prepričali s svojimi nastopi in se uvrstili naprej. V spodnjem videu pokukajte v njihove nastope.