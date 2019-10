Televizija najboljših filmov praznuje deset let obstajanja

Oglasno sporočilo

V katerem filmu ste pa danes? Srečni? Jezni? Se zabavate? Vam je dolgčas? Čustva ustvarjajo ljudi in dnevno jih kar nekaj in nekajkrat zamenjamo. Ni vam do tega, da bi vsak dan gledali isti film ali isti žanr. Izbiranje je pomembno, kot je tudi sleherno čustvo – zato grupacija CineStar TV Channels s svojimi šestimi kanali prinaša največji izbor filmov!

Podjetje CineStar TV Channels vodi naloga, da mora vsak film v gledalcu prebuditi resnična čustva in mu omogočiti, da postane del filma, ki ga gleda. V vsakem filmu boste našli delček sebe in vsak film bo pustil določen vtis. Podjetje CineStar TV Channels v vaše domove že več kot deset let prinaša vznemirljive zgodbe in vas opominja, da vsak od nas v sebi nosi svojo osebno zgodbo – pa naj bo ta izmišljena ali resnična.

Ob proslavljanju človeških čustev in filmskih kanalov grupacije CineStar TV Channels smo pripravili bogat program, poln TV-premier, filmskih uspešnic in sijajnih serij, s čimer gledalcem omogočamo ogled ekskluzivnih in vrhunskih vsebin od pičlih 12 do 16 mesecev po premiernem prikazovanju v kinu. Skupina CineStar TV Channels združuje kar šest žanrsko opredeljenih filmskih kanalov, prilagojenih potrebam slehernega filmofila in ljubitelja serij; poleg filmskih premier in nepozabnih serij pa si lahko gledalci ogledajo tudi privlačno gradivo o snemanju najnovejših filmskih uspešnic, ekskluzivne intervjuje z igralci in znanimi režiserji, filmske novice in še mnogo kaj.

Kateri filmski kanal je za vaš okus?

Če imate radi najnovejše uspešnice in filme, ki po svetovnih kinodvoranah prinašajo največ denarja, radi spremljate trende in živite v peti prestavi, potem sta kanala CineStar TV Premiere 1 in 2 utelešenje vašega življenjskega sloga. Vsako soboto vas čakajo najnovejše TV-premiere, ki jih ni predvajal še noben kanal. Še v letošnjem oktobru in novembru vas čakajo uspešnice, kot so Metulj, Robin Hood, Kursk: Prekletstvo globine, Mala Italija, Ledeno maščevanje, Snežna kraljica 4 in Izginotje, pa tudi premiere nadaljevank Tin Star in Dvojnik.

Ste klasični, imate radi preverjene reči in ravno pravo mešanico umirjenosti in akcije? Prvi kanal, ki je pravzaprav vse začel, bo sijajno ustrezal vašim čustvenim potrebam. CineStar TV vsak petek predvaja filme, ki so navdušili tako občinstvo kot kritike. Krogla v glavo, Drevo življenja, Tolpe New Yorka, Časovna zanka, Ker smo prijatelji … so le nekateri izmed naslovov, ki jih ob petkih ne boste hoteli zamuditi.

Akcija, akcija in zgolj akcija! Če so vam všeč eksplozije, hitri avtomobili, energija in tu in tam kakšen romantičen izbor glavnih junakov, je kanal CineStar TV Action & Thriller kot ustvarjen za vas. Razen preverjenih akcijskih junakov, kot sta Jason Statham in Arnold Schwarzenegger, vas bodo navdušili skrben izbor filmskih akcijskih klasikov in novejše srhljivke, ki so jih gledalci vzeli za svoje.

Kanal CineStar TV Comedy & Family je popolna izbira za vse, ki se radi smejijo, gledajo tradicionalne romantične komedije ali izbirajo filme za vso družino in prijatelje. Od Julije Roberts ter izbora španskih in francoskih komedij pa do simpatičnih in kultnih humorističnih nanizank – ta kanal je prava odločitev za pošiljanje "možganov na pašo" in iskreno srečo.

Kanal CineStar TV Fantasy je namenjen ljubiteljem grozljivk, znanstvene fantastike, čarovniških zgodb in napetosti v toplini doma na sploh. Od zombijev do obsedenosti z demoni pa vse do vesoljskih plovil – to je kanal, ki vas bo navdušil, vas prisilil v vreščanje ali pa vas pripravil do tega, da podvomite o svojem poznavanju zvokov okoli nas.

Najbolj gledani filmski kanali v regiji

Od zagona prvega kanala leta 2009 do danes so kanali CineStar TV dosegljivi v kar sedmih državah in prek platform več kot 20 kabelskih vodilnih operaterjev v regiji, s čimer omogočajo ogled vrhunskih filmskih vsebin v več kot štirih milijonih gospodinjstev. Zanimivo je poudariti, da se je prvi kanal, ki ga je zagnala grupacija, torej CineStar TV, vse do danes obdržal na prvem mestu v gledanosti med vsemi filmskimi kanali, ki so na voljo v ponudbah kabelskih operaterjev, in da je po podatkih servisa TVbeat skupina CineStar TV Channels v pičlem letu zabeležila porast deleža gledanosti za neverjetnih 96 odstotkov.

