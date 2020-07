Tako je zdaj videti snemanje hollywoodskih filmov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do zdaj sta zeleno luč igralskega sindikata v Hollywoodu dobili le dve produkciji, ena od teh je snemanje filma 7th & Union. "Smo med prvimi, ki so v Los Angelesu spet začeli snemati, in za zdaj se sproti prilagajamo situaciji," je za Reuters povedal producent Christopher Acebo.

Christopher Acebo, producent enega od prvih filmov, ki so jih v Hollywoodu začeli snemati po izbruhu koronavirusa. Foto: Reuters

Za začetek so se lotili snemanja preprostejših in krajših prizorov, ki se dogajajo na prostem, je še povedal Acebo.

"Filmska ekipa mora nositi maske in paziti na medsebojno razdaljo, držati se moramo zaščitnih protokolov, vsi smo se testirali in vsako jutro vsem izmerimo telesno temperaturo," je pojasnil.

Napis, ki ekipo opozarja, naj pazijo na medsebojno razdaljo. Ta naj bi znašala vsaj šest čevljev oziroma slaba dva metra. Foto: Reuters

Snemanje ves čas spremljajo tudi nadzorniki, ki skrbijo, da se vsi držijo zaščitnih pravil in ukrepov. Kot je pojasnil producent filma, imajo ti nadzorniki "pristojnost, da snemanje zaustavijo, če se kdo ne počuti varno ali če se komu zdi, da kdo ne upošteva zaščitnih ukrepov."

