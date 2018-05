"Ta bitja so bila tu pred nami. Če ne bomo pazili, bodo tu tudi za nami."

Oglasno sporočilo

Težko pričakovana znanstvenofantastična epska avantura, ki odpira čisto novo poglavje v legendarni franšizi o dinozavrih, prihaja na velika platna v začetku junija, že danes pa si lahko ogledamo drugi napovednik za peto nadaljevanje z naslovom Jurski svet: Padlo kraljestvo.

V še bolj napeti, razburljivi in dramatični zgodbi, kjer bomo videli več dinozavrov kot kdajkoli prej, se vračata glavna igralca Chris Pratt in Bryce Dallas Howard, ki sta tokrat na reševalni misiji, v avanturi pa se znova pojavita tudi znanstvenika BD Wong in Jeff Goldblum. V spektakularni akcijski avanturi igrajo še James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall in Isabella Sermon.

Kot izvršna producenta se vračata tudi Steven Spielberg in Colin Trevorrow, na režiserski stolček pa je tokrat sedel J. A. Bayona, ki je skušal najti pravo ravnovesje med pričakovanim in tistim, kar bo ljudi presenetilo. Scenarij sta napisala Colin Trevorrow (ki je režiral in pisal scenarij za Jurski svet) in Derek Connolly (prav tako pisal scenarij za Jurski svet).

JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO v naša kina prihaja 7. junija 2018, na ogled pa je že drugi napovednik napete in spektakularne poslastice. Znanstvenofantastična avanturav naša kina prihaja, na ogled pa je ženapete in spektakularne poslastice.

Napovednik:

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Minila so štiri leta, odkar so dinozavri uničili tematski zabaviščni park Jurski svet. Otok Isla Nublar je zdaj zapuščen, na njem prebivajo zgolj preživeli dinozavri, ki so v džungli prepuščeni samim sebi. Ko se začne prebujati otoški speči vulkan, se Owen (Chris Pratt) in Claire (Bryce Dallas Howard) odpravita na misijo, da rešita dinozavre z otoka, ki ga bo razneslo. Owen bi rad končno našel svojega raptorja po imenu Blue, ki je še vedno pogrešan v divjini, Claire, ki do dinozavrov zdaj goji veliko spoštovanje, pa želi pomagati, kolikor je le v njeni moči. Ko prispeta na otok, so zaradi bruhajoče lave razmere že zelo nestabilne. Med reševanjem pride njuna odprava na sled zaroti, ki utegne naš planet izpostaviti nevarnosti, kakršni ni bil izpostavljen vse od prazgodovine.

Veličastna bitja iz pradavnine so gledalcem prvič prirasla k srcu davnega leta 1993, ko je Steven Spielberg z uporabo takrat nadvse inovativne tehnologije premaknil mejo mogočega in ustvaril zgodbo o parku na samotnem otoku, kjer so znanstveniki iz DNK komarjev, tisočletja ujetih v jantar, ustvarili dinozavre – akcijsko avanturo z naslovom Jurski park. Sledili sta še dve uspešni nadaljevanji, ki sta prav tako sprožili pravo dinozavromanijo - Izgubljeni svet (1997) in Jurski park 3 (2001), kar štirinajst let pozneje, leta 2015, pa je franšiza dobila nov zagon – Spielberg se je na čelo svoje filmske sage vrnil kot izvršni producent. Nastal je njen četrti del, ki je staro in mlado v kinematografe vabil pod prenovljenim naslovom Jurski svet.

Na velikih platnih bo letos pred veličastnimi bitji iz pradavnine bežala podobna filmska zasedba, ki smo jo spremljali že v prejšnjem delu, ustvarjalci petega dela Jurski svet: Padlo kraljestvo pa so že izdali, da zgodba ponese dinozavre in juro tja, kjer še niso bili, ter da bodo "otok dobesedno vrgli v zrak." Dodajajo tudi, da bomo "v tem Jurskem svetu videli več dinozavrov kot kdajkoli prej."