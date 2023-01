Steven Spielberg predstavlja svoj najbolj oseben film FABELMANOVI

Oglasno sporočilo

"Filmi so sanje, ki jih nikoli ne pozabiš." Eden največjih filmskih ustvarjalcev v zgodovini kinematografije Steven Spielberg nam predstavlja svoj najbolj oseben film do zdaj – FABELMANOVI . Najbolj oseben zato, ker zgodba Fabelmanovih temelji na njegovem resničnem življenju v njegovih zgodnjih letih odraščanja.

V zgodbi filma spremljamo intimen pogled v Spielbergovo otroštvo, ko je kot mlad fant odkril ljubezen do kamere in filmov, na poti odraščanja pa izvedel za družinsko skrivnost, zaradi katere se je še bolj potopil v svet filmov, ki so mu prinesli spoznanje o sebi in njegovih najdražjih.

Scenarij je Spielberg napisal v sodelovanju s Tonyjem Kushnerjem, dobitnikom Pulitzerjeve nagrade ter nominirancem za oskarja pri prejšnjih Spielbergovih filmih Lincoln in München.

V izredno močni igralski zasedbi so Gabriel LaBelle kot 16-letni ambiciozni režiser Sammy Fabelman - za vlogo mladega Stevena je bil nominiran za najboljšega mladega igralca po izboru filmskih kritikov -, za več oskarjev nominirana Michelle Williams kot njegova mati Mitzi, Paul Dano kot njegov uspešni oče Burt, Seth Rogen kot Bennie Loewy, Burtov najboljši prijatelj, in nominiranec za oskarja Judd Hirsch kot stric Boris.

Film so premierno prikazali na filmskem festivalu v Torontu, kjer je dobil nagrado za najboljši film po izboru gledalcev.

Steven Spielberg je dejal, da je s filmom želel "pripeljati nazaj svojega očeta in mamo" ter da je upal, da mu bo ta film preprosto posneti, saj zgodbo in like "pozna vse svoje življenje. Vendar pa se je izkazalo, da je bila to zame grozljiva izkušnja, saj sem poskušal rekonstruirati ogromen del ne le svojega življenja, ampak tudi življenja svojih sester, mame in očeta, ki jih ni več med nami." Dodal je, da je bilo snemanje Fabelmanovih zanj čustveno težka izkušnja.

Film je prejel kar nekaj nominacij, med drugim pet nominacij za nagrado zlati globus (Golden globes award) in deset nominacij za nagrado po izboru filmskih kritikov (Critics choice awards).

Napovednik filma:

FABELMANOVI (Fabelmans) si v distribuciji Blitz Slovenija lahko ogledate v kinematografih po Sloveniji od 11. JANUARJA.

