Ste vedeli, da se čudeži dogajajo tudi v avtomehaničnih delavnicah?

MAJ NA VIASAT EXPLORE

Iznajdljivi uslužbenci družinske avtomehanične delavnice CRB Automotive se včasih poslužujejo vprašljivih metod, vendar popravijo in izdelajo karkoli za kogarkoli. │ Foto: Boatrocker Rights

Avtomehanična delavnica čudežev (Last Stop Garage)

Od četrtka, 24. maja, ob 21.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 12 x 30 min.

Serija spremlja pisano ekipo domiselnih mehanikov, ki so del družinske avtomehanične delavnice CRB Automotive v kanadskem obmorskem mestecu North West River.

Iznajdljivi avtomobilski specialisti včasih uporabljajo vprašljive metode, toda s svojo mehanično "čarovnijo" popravijo in izdelajo karkoli za kogarkoli v tem odročnem mestecu s 533 prebivalci.

Tamkajšnja skupnost se zanaša na delavnico, čudaški domačini pa se mehanikom oddolžijo za pomoč z nasveti in avtomobilskimi deli.

Znanost o trikih (Stunt Science)

Od srede, 30. maja, ob 21.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: Back2Back

Znanost o trikih predstavlja najbolj spektakularne zgodbe in posnetke trikov, potegavščin in ljubiteljskih poizkusov, ki jih je kdaj ujela kamera.

Serija nato analizira sestavne dele vratolomnih trikov in pojasnjuje, kako so bili izvedeni in kako tragično bi se lahko končali. Zabavna, nepredvidljiva in informativna serija bo izsledila avtorje najpredrznejših trikov, da bi iz prve roke izvedeli, kaj so mislili ... oziroma česa niso premislili.

Težje, kot se zdi (Tougher Than It Looks)

Ob nedeljah, od 20. maja, ob 18.30. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 10 x 30 min. │ Foto: Boatrocker Rights

Kako zahtevna so nekatera najtežavnejša in najnevarnejša opravila na svetu? So težja, kot se zdijo na prvi pogled? Andrew Younghusband bo to spoznal na lastni koži, saj se bo odpravil v svet višav, ekstremnih športov in neobičajnih konjičkov.