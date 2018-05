Staro, mlado, ženske, no, tudi kak moški: Burak je najlepši moški na svetu!

"Ker je najboljši turški igralec." "Ker je najlepši moški na svetu." "Ker se v šoli pogovarjamo samo o tem." To je le nekaj razlogov, ki so jih naši sogovorniki sinoči nanizali na druženju s priljubljenim turškim lepotcem Burakom Özçivito, za katerega, roko na srce, večina izmed nas ne bi nikoli slišala, če v Sloveniji v zadnjem obdobju ne bi bili priča pravi poplavi turških nadaljevank. V dveh izmed njih je zaigral tudi nekdanji model, danes igralec, Burak, ali kar Kemal po vlogi v seriji Moja boš, kot so ga sinoči klicali številni ljubitelji serije.

Foto: Ana Kovač

Zanimalo nas je, od kod takšna fama, kaj je tisto, kar ljudi tako privlači na njem. Ljudje se običajno anket otepajo na vse mogoče načine, tokrat, zanimivo, pa nismo doživeli niti ene zavrnitve.

Foto: Ana Kovač

Gospodična Berru je bila ena redkih, če odštejemo njeni sestrični, s katerima pozira na fotografiji, ki za spremljanje turške serije ne potrebuje podnapisov, saj je tudi sama Turkinja. "Rojena sem sicer v Sloveniji," je povedala, "a v naši družini se pogovarjamo samo turško," je pojasnila.

Potrdila je, da je Burak zvezdnik tudi v svoji domovini in ne samo na tujem, kot je včasih primer, ko so ljudje v tujini bolj priljubljeni kot doma, in dodala, da je skoraj, ali pa kar najlepši moški na svetu. Temu bi bržkone pritrdila večina predstavnic ženskega spola, ki so se sinoči zbrale ob ograji, postavljeni ob 520 metrov dolgi rdeči preprogi v celjskem CityCentru, po kateri se je sprehodil igralec.

Berru (skrajno desno s sinom v naročju) lahko turške serije spremlja brez podnapisov, saj je tudi sama turške narodnosti. Enako velja tudi za njeni sestrični, ki sta se ji pridružili pri čakanju na karizmatičnega igralca. Foto: Ana Kovač

Med oboževalkami je bilo tudi veliko najstnic, ki so brez sramu razkazovale svojo naklonjenost čednemu igralcu. Ustavili smo se ob štirih dekletih, ki so na tekočem z vsemi serijami, v kateri nastopa lepi Turek. "V šoli se večinoma pogovarjamo samo o tem, kaj se dogaja v seriji, nekateri fantje so kar ljubosumni, ko tako hvalimo Kemala," so Adelisa, Gresa, Rebeka in Leotrina zatrjevale v en glas.

Adelisa, Gresa, Rebeka in Leotrina so velike ljubiteljice Buraka, tudi v šoli se glavnina pogovorov vrti okrog dogajanja v seriji Moja boš. Foto: Ana Kovač

Najbolj zadovoljni so bili v Celju oboževalci, ki so si na najrazličnejše načine, tudi s sodelovanjem v nagradnih igrah, prislužili kratko druženje z igralcem, oz. hiter objem in poziranje uradnemu fotografu. Takih je bilo v Celju okrog 70, med njimi tudi Dejana, ena od uslužbenk CityCentra. Serijo Moja boš spremlja redno, Burak pa da jo je pritegnil zaradi vloge. "Zelo je simpatičen, vloga pa je zelo zanimiva."

Na vprašanje, ali bi serija funkcionirala, če bi Kaan Urgancıoğlu, igralec, ki v seriji igra Emirja, negativca z goro denarja in neuslišano ljubeznijo, in Burak zamenjala vlogi, odgovarja, da nikakor ne, saj da je Burakov obraz bolj romantičen in bolj pisan taki vlogi na kožo, medtem ko zna Kaan še kako dobro odigrati preračunljivega negativca Emirja.

Foto: Ana Kovač

Med "navijači" so bili tudi moški, a večina izmed njih bolj v vlogi spremljevalcev, kot pa odkritih oboževalcev. Med njimi je bil tudi gospod Edhem, ki je z ženo Mirsado v Celje pripeljal vnukinjo Ajšo, ki serijo Moja boš običajno spremlja v družbi svojega dedka, ki je Buraka spremljal že v seriji Sulejman veličastni. "A turškega jezika se še vedno nisem navadil," je na hitro dodal.

Foto: Ana Kovač

Oboževalci so se v Celju začeli zbirati že precej pred napovedano 16. uro. Kar precej jih je že pred 14. uro stalo ob ograjah, ki so preprečevale preveč bližnje srečanje z vročim šarmerjem. Med njimi je bila tudi gospa Nuša, ki si je, kot nam je zagotavljala, ogledala res prav vse, kar je Burak kadarkoli posnel. "Od Mulata 1 in 2, pa še kaj, običajno jih pogledam na internetu" je povedala. Burak? "Zame je najboljši turški igralec," je zagotovila. "

Foto: Ana Kovač

Ob robu glavnega odra je bilo tudi nekaj oboževalcev na invalidskih vozičkih, ki so bili zelo hvaležni, ker so jim organizatorji omogočili bližnji pogled na oder, med njimi je bila tudi gospa Anka, ki ne zamudi niti minute turške serije. Pa ne le ene, ampak vseh treh, ki se trenutno vrtijo na slovenski televiziji (Usodna odločitev in Ženska na Planet TV, Moja boš na POP TV). "Turški jezik sem vzljubila, celo tako, da sem se naučila nekaj turških besed," je povedala. Čutim ga kot za svojega. Ne pozabimo, da smo bili včasih pod turško oblastjo in da je nekaj tega ostalo med nami."

Všeč ji je zgodba, čeprav jo moti, da se zadnje čase dogodki v seriji čisto preveč zapletajo, no, pa tudi Kemal in Emir sta precejšen magnet, ki pritegne njeno pozornost. "Če bi Emir prišel v Slovenijo, bi ga prav tako pričakala," nam je zagotovila 70-letna gospa, ki je spremljala tudi Esmeraldo, ki je Slovence obsedla konec 90. let, "a se še na nobeno serijo nisem tako navezala kot sem se zdaj."

Foto: Ana Kovač