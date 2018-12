Spektakularen silvestrski filmski maraton #video #foto

Z možnostjo sedemdnevnega ogleda za nazaj in storitvami videa na zahtevo (VOD) niste omejeni na klasičen TV-spored, temveč si lahko filmski maraton sestavite sami. Naj bo tudi leto 2019 srečno in sestavljeno po vašem okusu!

Z možnostjo sedemdnevnega ogleda za nazaj in storitvami videa na zahtevo (VOD) niste omejeni na klasičen TV-spored, temveč si lahko filmski maraton sestavite sami. Naj bo tudi leto 2019 srečno in sestavljeno po vašem okusu!

Na robu jutrišnjega dne (Edge of Tomorrow, 2014)

Hvaljen visokoproračunski spektakel Douga Limana s Tomom Cruisom v vlogi vojaka, ki se v bitki z Nezemljani znajde v časovni zanki, s pomočjo katere poskuša premagati nasprotnika, v boju pa mu pomaga pripadnica posebnih enot v podobi Emily Blunt. • V ponedeljek, 31. 12., ob 15.10 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Prava fanta (The Nice Guys, 2016)

Russell Crowe in Ryan Gosling v črni kriminalni komediji Shana Blacka (Cmok cmok, bang bang in Iron Man 3) igrata detektiva in izterjevalca, ki v Los Angelesu sredi 70. let prejšnjega stoletja preiskujeta primer izginulega dekleta in navidezni samomor propadle pornografske zvezde. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Tekla bo kri (There Will Be Blood, 2007)

Epska mojstrovina Paula Thomasa Andersona spremlja življenje in delo Daniela Plainviewa (Daniel Day-Lewis). Ta se iz garaškega iskalca srebra sčasoma preobrazi v samoniklega, neusmiljenega naftnega mogotca, zaslepljenega od črnega zlata. Oskar za najboljšega glavnega igralca in fotografijo. • V ponedeljek, 31. 12., ob 22.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Do nazga (The Full Monty, 1997)

Izjemno uspešna britanska komedija o neodgovornem zabavljaču (Robert Carlyle), ki na hitro potrebuje nekaj denarja, zato se mu porodi ideja, da bi s prijatelji ustanovil skupino slačifantov. Film je bil nominiran za štiri oskarje in slavil v kategoriji najboljše izvirne glasbe v komediji ali muzikalu. • V soboto, 29. 12., ob 22.40 na Planet 2.*

Ni prostora za starce (No Country for Old Men, 2007)

Mojstrsko delo bratov Coen, ki je prejelo štiri oskarje, nam postreže z enim od najbolj strašljivih in nepozabnih negativcev v zgodovini filma. Tega je odlično upodobil Javier Bardem, igralsko zasedbo te krvave zgodbe o pohlepu pa dopolnjujejo Josh Brolin, Tommy Lee Jones in Woody Harrelson. • V ponedeljek, 31. 12., ob 22. uri na FOX Crime.* │ Tudi v videoteki DKino.

E.T. vesoljček (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982)

Slovita uspešnica Stevena Spielberga o nenavadnem prijateljstvu med osamljenim fantičem in prijaznim nezemeljskim bitjem, ki ga pozabijo na Zemlji. Film je prejel štiri tehnične oskarje in bil kar 11 let najdonosnejši celovečerec vseh časov. • V soboto, 29. 12., ob 12.10 na POP TV.*

Čudežna ženska (Wonder Woman, 2017)

Po stripih DC Comics posneta akcijska domišljijska pustolovščina o amazonski princesi (Gal Godot), ki na bojiščih druge svetovne vojne odkrije vse svoje sposobnosti in lastno usodo. • V ponedeljek, 31. 12., ob 19.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Fargo (1995)

Prodajalec avtomobilov iz Minnesote (William H. Macy) se utaplja v dolgovih, zato najame dva kriminalca (Steve Buscemi in Peter Stormare), da ugrabita njegovo ženo in od njenega očeta zahtevata odkupnino. Toda načrt gre hitro po zlu … Črna komedija bratov Coen je prejela oskarja za stransko igralko (Frances McDormand) in izvirni scenarij. • V ponedeljek, 31. 12., ob 22. uri na AMC.*

Od tod do večnosti (From Here to Eternity, 1953)

Po istoimenskem romanu Jamesa Jonesa posneta vojna drama spremlja usode posameznih prebivalcev vojaškega oporišča na Havajih nekaj dni pred japonskim napadom na Pearl Harbor. Prejemnik osmih oskarjev, tudi za najboljši film, režijo (Fred Zinnemann), scenarij in stranski vlogi (Frank Sinatra, Donna Reed). • V nedeljo, 23. 12., ob 11.35 na POP TV.*

Perzepolis (Persepolis, 2007)

Kritiško priznani spomini avtorice Marjane Satrapi oživijo v pronicljivi in prisrčni, sijajno animirani drami. Pripoved prinaša zgodbo o odraščanju mladega dekleta v Iranu med islamsko revolucijo. • V ponedeljek, 31. 12., ob 8. uri na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Šund (Pulp Fiction, 1994)

Življenja dveh gobezdavih gangsterjev, ostarelega boksarja, čedne žene mafijskega šefa in mladega para roparjev v restavraciji se prepletejo v divje zabavno, nelinearno zgodbo o naključjih in pomenljivih podrobnostih. Zlata palma in oskar za najboljši izvirni scenarij. • V ponedeljek, 14. 12., ob 22.15 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki Pickbox.

Gravitacija (Gravity, 2013)

Dih jemajoči triler Alfonsa Cuaróna, v katerem se na videz rutinska vesoljska misija spremeni v divji boj za preživetje. V vesolju se za življenji borita Sandra Bullock in George Clooney. Film je prejel sedem oskarjev, tudi tistega za najboljšo režijo. • V sredo, 26. 12., ob 0.25 na Kanalu A.*

Doktor Živago (Doctor Zhivago, 1965)

Omar Sharif in Julie Christie vam bosta ogrela srce v tej nepozabni epski ljubezenski zgodbi, umeščeni v kruti čas oktobrske revolucije. Film, ki ga je veliki David Lean (Lawrence Arabski) posnel po istoimenskem romanu ruskega dobitnika Nobelove nagrade Borisa Pasternaka, je prejel pet oskarjev. • V soboto, 29. 12., ob 20.10 na TV SLO 2.*

Punčka za milijon dolarjev (Million Dollar Baby, 2004)

Navdihujoča športna drama Clinta Eastwooda o odločnem dekletu (Hilary Swank), ki ostarelega in zagrenjenega boksarskega trenerja prepriča, da postane njen mentor. Prejemnik oskarjev za najboljši film leta, režijo, igralko v glavni vlogi in igralca v stranski vlogi (Morgan Freeman). • V ponedeljek, 31. 12., ob 17.10 na TV 1000.*

Spider-Man 2 (2004)

Peter Parker (Tobey Maguire) vse težje prenaša breme junaka. Ljubezen do Mary Jane (Kirsten Dunst) je vse bolj oddaljena, njegov prijatelj Harry (James Franco) želi uničiti Spider-Mana, mesto pa terorizira zlobni Doc Ock (Alfred Molina). Z naskokom najbolj hvaljen del trilogije Sama Raimija. • V ponedeljek, 31. 12., ob 12.35 na Kino.*

V višave (Up, 2009)

V ganljivi, z dvema oskarjema nagrajeni Pixarjevi zgodbi o odraščanju in zorenju 78-letni prodajalec balonov in njegov osemletni taborniški pribočnik obletita svet, se bojujeta z zlikovci in zvermi ter si privoščita večerjo ob pol štirih zjutraj, na razburljivi pustolovščini pa odkrijeta pravi pomen prijateljstva. • V ponedeljek, 31. 12., ob 21. uri na FOX.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Fantovska leta (Boyhood, 2014)

Film, ki ga je Richard Linklater snemal kar 12 let, spremlja odraščanje dečka Masona od njegovega šestega do osemnajstega leta. Fant doživlja običajne najstniške tegobe, njegovi starši se ločijo, zaljubi se in prepira s starejšo sestro. • Film je na voljo v videoteki DKino.

2001: Odiseja v vesolju (2001: A Space Odyssey, 1968)

Ta prelomna in preroška vesoljska epopeja Stanleyja Kubricka nas vodi od zore človeštva do kolonizacije vesolja v najbolj oddaljeni prihodnosti, onkraj neskončnosti … Eden od najvplivnejših in večno provokativnih filmov vseh časov je prejel samo enega oskarja – za prelomne posebne učinke. • V ponedeljek, 31. 12., ob 20.05 na HRT 3.**

Napovednik filma 2001: Odiseja v vesolju:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA AMC 232│ 246 (HD) DA TV SLO 2 2 │ 12 (HD) DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA POP TV 4 │ 14 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA FOX 210│ 211 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA HRT 3** 707 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.