Smrt, tema in surov boj v nadaljevanju pete sezone Vikingov #video

Največji oboževalci vedo, da je v zadnji epizodi pete sezone te epske zgodovinske serije Ivar osvojil Kattegat, glavno mesto in najpomembnejše vikinško pristanišče. Premagal je Lagertho, Bjorna in Ubbeja, ki so pred njim zbežali iz Kattegata.

Če ste si ogledali napeti napovednik za nadaljevanje pete sezone, se verjetno sprašujete, kaj se bo zgodilo v najnovejših epizodah serije, ki jo z zanimanjem spremlja več milijonov oboževalcev po svetu.

Nagovor igralcev iz serije Vikingi:

Ivar je prisegel, da bo ubil Lagertho, saj je ona ubila njegovo mamo, kraljico Aslug. Bo izpolnil prisego in postal kralj Kattegata? Do zdaj se je izkazal kot izjemno sposoben, a tudi krut vojskovodja. To pomeni, da v novi sezoni ne bo manjkalo brutalnosti, krvi in surovih spopadov.

Dogajale se bodo strašne stvari ...

Peta sezona serije se poigrava z zamislijo politične privrženosti, sklepanjem in kršenjem zavezniških dogovorov, pa tudi dajanjem prednosti osebnim koristim pred družbeno odgovornostjo.

Ustvarjalci so že napovedali snemanje šeste sezona te zgodovinske serije. Eno izmed epizod bo režirala zvezdnica serije Katheryn Winnick (kraljica Lagertha), za katero bo to režijski prvenec. | Foto: Pickbox Scenarist, režiser in idejni oče Vikingov Michael Hirst je razkril, kako bo natanko to zagotovilo zanimivo, napeto in dinamično sezono, v kateri ne bo manjkalo dobre zgodbe: "V sezoni se zgodi precej stvari, ki se ujemajo s pravim načinom delovanja vikinške družbe. Vedeti moramo, da v tistih časih ni bilo držav, temveč so imeli le manjše neodvisne kraljevine, ki so se vseskozi vojskovale."

Ragnarjeva družina je v središču dogajanja, kar je skupna točka četrte in pete sezone, toda v nadaljevanju pete sezone so družinski člani ločeni, v vojni in sprti.

Zadnji prizor pete sezone se konča s prizorom Rolla, ki pripluje v pristanišče Kattegata s svojo vojsko. Eno od najpomembnejših vprašanj je, zakaj se vrača tja, kjer ga vsi vidijo kot izdajalca.

Hirst je spodbudil domišljijo oboževalcev in razkril, da bodo sezono v nadaljevanju zaznamovale pomembne smrti: "Zgodile se bodo vrhunske stvari z Alfredovim bratom in njegovo mamo, pa tudi strašne, vendar bo preživela. Ona vedno preživi vse."

