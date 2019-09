Slovo serije o pornografski industriji in zvezdniško obarvani komediji

Septembra bomo na programih in storitvah HBO med drugim spremljali zadnjo sezono hvaljene serije Zgodbe Times Squara in vse tri sezone TV-uspešnice G. Robot, med filmskimi novostmi pa izpostavljamo kriminalni komediji z zvezdniškima igralskima zasedbama.

SERIJE MESECA

Potniško letalo nepojasnjeno izgine med čezoceanskim letom. Pet let pozneje se pogrešano letalo skrivnostno spet pojavi. Potniki niso doživeli časovnega premika, njihovi svojci pa so doma ves ta čas žalovali za njimi. Robert Zemeckis, Jack Rapke in Jeff Rake prinašajo čustveno bogato, nepričakovano potovanje v svet, ki sloni na upanju, srčnosti in veri v usodo. • Celotna sezona serije je na voljo na HBO OD/GO.

Hvaljena HBO-jeva dramska serija z Maggie Gyllenhaal in Jamesom Francom v glavnih vlogah prinaša zgodbo o legalizaciji in poznejšemu bliskovitem vzponu ameriške pornografske industrije, ki se je na newyorškem Times Squaru začela v zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja in doživela vrhunec v burnih, surovih 80. letih. • Premiera nove sezone bo v torek, 10. 9., ob 20. uri na HBO.* │Na HBO OD/GO si lahko ogledate prvi sezoni serije, nove epizode tretje sezone pa bodo tam na voljo ob torkih od 10. septembra.

Z zlatim globusom nagrajena kriminalna dramska serija spremlja mladega inženirja kiber-varnosti Elliota Aldersona (oskarjevec Rami Malek), ki se zaplete s podtalno hekersko združbo, potem ko ga je najel njen skrivnostni vodja (Christian Slater). • Premiera serije bo v četrtek, 12. 9., ob 18.55 na HBO 3.* │ Na HBO OD/GO so že na voljo vse tri sezone serije.

Serija se odvija pred Velikimi pokovci in spremlja 11-letnega Sheldona Cooperja. Ta obiskuje srednjo šolo in poskuša biti del sveta okrog sebe, medtem ko se njegovi svojci in prijatelji ubadajo z njegovimi edinstvenimi umskimi zmožnostmi. • Na HBO OD/GO si lahko ogledate prvi sezoni serije, prva epizoda tretje sezone pa bodo tam na voljo v petek, 27. septembra.

FILMSKI USPEŠNICI MESECA

Debbie (Sandra Bullock), sestra legendarnega roparja Dannyja Oceana, zbere žensko ekipo spretnih pajdašinj za tatvino stoletja. Njihov cilj je razkošna newyorška letna prireditev ter ogrlica, vredna 150 milijonov dolarjev. Zvezdniško igralsko zasedbo filma dopolnjujejo Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling in Rihanna. • Premiera: v nedeljo, 8. 9., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo od 8. 9. na voljo tudi na HBO OD/GO.

Sloviti detektiv Sherlock Holmes (Will Ferrell) in njegov zvesti pomočnik dr. Watson (John C. Reilly) morata v tej satirični komediji z močjo logike in lastno iznajdljivostjo razrešiti skrivnostni primer umora v Buckinghamski palači. Zločin se zdi nedvoumen in preprost, saj vse sledi vodijo k zloglasnemu profesorju Jamesu Moriartyju … • Premiera: v nedeljo, 22. 9., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo od 22. 9. na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik tretje sezone serije Zgodbe Times Squara:

