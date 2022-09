Sloviti režiser, ki je umrl ta teden, je to storil z evtanazijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Izčrpale so ga bolezni," je odločitev režiserja Jean-Luca Godarda, da umre s postopkom evtanazije, pojasnil njegov odvetnik.

Revolucionarni švicarsko-francoski režiser Jean-Luc Godard, ki se je poslovil ta teden, je preminil z evtanazijo oziroma postopkom pomoči pri samomoru, je potrdil njegov odvetnik. Umrl je na svojem domu v švicarski vasi Rolle, ob njem je bila njegova žena Annie-Marie Mieville.

Odločitev za evtanazijo je sprejel "izčrpan od bolezni, ki so ga onesposobile," je za tiskovno agencijo AFP pojasnil odvetnik in dodal, da se je 91-letni Godard odločil oditi "dostojanstveno".

Dom Jean-Luca Godarda v vasi Rolle v Švici Foto: Reuters

"Ni mogel živeti kot vsi drugi, zato se je pri zelo lucidni zavesti, kakršne je bil vse svoje življenje, odločil reči: 'Dovolj je'," je še sporočil njegov odvetnik.

Pomoč pri samomoru je dovoljena v več državah po svetu, vsaka od njih pa ima pri tem svoja pravila. V večini je pogoj za to, da imajo ljudje, ki so se za ta postopek odločili, neozdravljivo bolezen, ki jim povzroča trpljenje, obenem pa morajo to odločitev sprejeti pri polni zavesti.

