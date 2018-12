Sliko prsate Padle device iz serije Alo Alo prodali za rekordno ceno

Portret Padle device z velikimi joški (The Fallen Madonna With The Big Boobies) iz legendarne BBC-jeve serije Alo Alo so na dražbi prodali za 15 tisoč funtov oziroma slabih 17 tisoč evrov, kar je trikrat več, kot so zanj sprva zahtevali, poročajo britanski mediji.

Umetniško delo izmišljenega slikarja Van Clompa je bilo v seriji rdeča nit zgodbe, glavni lik Rene Artois in drugi so ga ves čas skušali skriti pred nacisti in se zaradi tega vedno znova znašli v komičnih situacijah.

‘Fallen Madonna With The Big Boobies’ painting from comedy ‘Allo ‘Allo sells for £15,000 @BristolAuctions - sold to a French buyer! https://t.co/Ro9ULH9mzB pic.twitter.com/BjqGZ68uti — AntiquesTradeGazette (@ATG_Editorial) December 1, 2018

Dejanski avtor portreta razgaljene ženske naj bi bil eden od scenografov, za potrebe snemanja naj bi naredili več kopij, a je ta, ki so jo zdaj prodali na dražbi, edina preživela. Kljub temu v dražbeni hiši East Bristol Auctions niso pričakovali takšnega zanimanja, kot so ga doživeli, piše britanski tabloid The Mirror.

Lastnik slike, ki jo je po koncu snemanja serije kupil od producentov, je izklicno ceno postavil pri pet tisoč funtih (5.600 evrih), končni iztržek pa je bil trikrat višji. Imena novega lastnika v dražbeni hiši niso razkrili, šlo naj bi za nekoga iz Francije.

Ob omembi te slike se vsakdo nasmehne

"Kupec je na dražbi sodeloval prek telefona in ob njem je bila njegova družina. Lahko smo slišali njihovo navdušenje, ko so izvedeli, da je slika njihova," je za The Mirror povedal dražitelj Andrew Stowe. "To ni le rekvizit, je predmet, okoli katerega se je vrtela celotna zgodba serije. Na neki ironičen način je ta slika brez vrednosti postala mojstrovina. Vsakič, ko jo kdo omeni, se ljudje nasmehnejo. Ne morem se spomniti niti ene druge umetnine, prikazane na britanski televiziji, ki bi imela tako kulten status."

