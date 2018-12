Skrivnostni svet tiranozavra #foto

Jaz in moj pes: Končna bitka (Me And My Dog: The Ultimate Contest)

Premierno od sobote, 12. januarja, ob 17. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: Warner Bros

V tem simpatičnem tekmovanju pod taktirko Chrisa Packhama tekmovalci in njihovi psi odkrijejo, kaj so v resnici sposobni doseči kot ekipa. Tekmovanje poteka na preizkusnih poligonih Lake Districta na severozahodu Anglije, izzivi pa med drugim vključujejo poskakovanje po skalah in plavanje.

Ekipe morajo pri tem zbirati točke, pri čemer so na preizkušnji njihova pripravljenost, inteligenca in timsko delo. Nazadnje se štirje finalisti pomerijo v končnem preizkusu, triatlonu za ljudi in pse.

Dan v življenju Zemlje (A Day in the Life of Earth)

Premierno od nedelje, 20. januarja, ob 17. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min. │ Foto: ZDF

Če mislite, da velike spremembe na Zemlji potrebujejo več milijonov let, boste morali premisliti znova. Ta dokumentarec v dveh delih razkriva, kako izrazito se lahko naš planet spremeni v 24 urah.

Sodobna znanost nam omogoča, da v živo spremljamo, kako se Zemlja giblje, diha, krči in raste pred našimi očmi. Zgodbo pripovedujejo znanstveniki, raziskovalci in preprosti ljudje, njihove izkušnje pa bomo nadgradili z najnovejšimi izsledki, sveže izstreljenimi sateliti in osupljivo računalniško grafiko ter tako prikazali resnično osebnost Zemlje.

Vsako minuto se rodi nova pokrajina, vsako uro prispe na tone kamnov iz vesolja, oblak saharskega prahu pa pognoji Amazonijo, še preden zaspite. Med tem se severni pol premakne za skoraj 150 metrov. Vsak dan se zbudite na povsem drugačnem planetu!

Ponovno odkrivanje T-rexa (Rediscovering T-Rex)

Premiera v nedeljo, 13. januarja, ob 17. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Cineflix

V tej prelomni oddaji vas vodimo na raziskovalno potovanje v skrivnostni svet superplenilca tiranozavra rexa. S pomočjo najnovejših paleontoloških odkritij, najsodobnejše tehnologije in primerjalnih študij danes živečih živali bomo prikazali tega kultnega dinozavra v novi luči.

Odkrili bomo T-rexov resničen glas in stas ter kako in s kakšno hitrostjo se je gibal. Raziskali bomo tudi njegov razvpiti ugriz, njegovo inteligenco, čutila in njegovo družbeno plat. Končno bomo razbili hollywoodske mite in razkrili osupljivo resnico o živali, za katero smo vsi mislili, da jo poznamo.