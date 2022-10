Skoraj leto dni se je pretvarjal, da je mrtev, in dobil vlogo v priljubljeni seriji

Josh Nalley iz ameriške zvezne države Kentucky se lahko pohvali s prav posebnim dosežkom. Potem ko je 321 dni zapored na TikToku objavljal posnetke, na katerih se je pretvarjal, da je mrtev, se mu je uresničila želja, da bi nastopil v priljubljeni forenzični seriji Na kraju zločina: Las Vegas (CSI: Las Vegas). Jasno, dobil je vlogo mrtveca.

"Dobil sem sporočilo iz TV-hiše CBS, da so me videli na TikToku in da bi mi radi ponudili vlogo," je Nalley povedal za lokalni časopis Courier Journal.

Ponudba ni bila povsem naključna, 42-letnik je namreč ob posnetkih, ki jih je objavljal na TikToku, filmske in TV-producente pozival, naj mu dodelijo vlogo "nežive osebe". Videe je snemal na najrazličnejših lokacijah, mrtvaške poze pa ni kaj preveč spreminjal.

"Ne maram govoriti v kamero, zlahka pa ležim in se pretvarjam, da sem mrtev," je izjavil za Courier Journal, "sčasoma sem še napredoval in sem v tem vse boljši. Na zgodnejših posnetkih se včasih vidi, da diham, in umetna kri je videti res umetno. Sčasoma sem jo prenehal uporabljati, prav tako pa sem se naučil zadržati dihanje."

Tudi med snemanjem serije mu ni uspelo v prvem poskusu, ampak so morali prizor nekajkrat ponoviti: "V žepu sem imel telefon, ki sem ga pozabil ugasniti, in seveda me je ravno takrat klical neki telefonski prodajalec. To je bilo kar nerodno."