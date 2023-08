Škandal v Sarajevu: prikazali prizore filma, ki poveličuje četnike

Sarajevske oblasti so obsodile prikazovanje srbskega filma Heroji Halijarda na 29. Sarajevskem filmskem festivalu (SFF) zaradi poveličevanja četnikov in vojnega zločinca Draže Mihailovića. Organizatorji festivala so pojasnili, da so bili tudi sami presenečeni. Dodali so, da so bili prikazani le izseki iz filma, čeprav niti to ni bilo dogovorjeno.

Dragoljub Draža Mihailović je bil poveljnik srbskih četnikov med drugo svetovno vojno. Po koncu vojne so ga obtožili izdaje in sodelovanja z okupatorji ter ga leta 1946 obsodili na smrtno kazen. Film četniške sile, ki jih je vodil Mihailović, medtem prikazuje kot pozitivne sile, ki so pomagale v veliki reševalni akciji zavezniških sil izza sovražnih linij med drugo svetovno vojno.

Film Heroji Halijarda v režiji Radoša Bajića so na SFF prikazali v torek v sklopu CineLink Industry Days, v programu CineLink Drama: Telecom Serbia Showcase.

Iz ministrstva za kulturo in šport Kantona Sarajevo so v torek po poročanju sarajevskega portala Klix sporočili, da je film, ki promovira četniško nacionalistično-šovinistično gibanje, "v nasprotju z evropskimi, civilizacijskimi in zdravorazumskimi vrednotami, zagotovo pa tudi tistimi, na temelju katerih je ustvarjen ta festival".

Izrazili so pričakovanje, da bodo organizatorji našli odgovorne za napako ter ustrezno razlago in sanirali posledice.

Županja Sarajeva zahteva konkretno odgovornost

Enako je v torek po poročanju portala ponovila županja Sarajeva Benjamina Karić. Spomnila je, da je Draža Mihailović obsojeni vojni zločinec, in poudarila, da so poskusi rehabilitacije Mihailovića in četniškega gibanja v Sarajevu nedopustni.

Dodala je, da če festival še naprej želi sodelovati z mestno upravo, ob tem zahteva konkretno odgovornost. "Konkretna odgovornost pomeni odstop odgovorne osebe za ta del programa in izbor filmov v tem programu. Mesto podpira festival kot velik kulturni dogodek, a takšni napadi povzročajo neizmerljivo škodo festivalu in mestu Sarajevo," je pojasnila.

Foto: Reuters

Poudarila je, da je pomembno, da organizatorji festivala prevzamejo odgovornost za "tovrstne poskuse revizionizma in spodkopavanja dostojanstva mesta, ki je bilo vedno odprto za druge".

Presenečeni tudi organizatorji festivala

Organizatorji SFF so za Klix zatrdili, da jih je predvajanje omenjenega filma presenetilo. "Kakršenkoli komentar je odveč, tudi mi smo presenečeni," so sporočili. Dodali so, da je bil omenjeni programski termin namenjen predstavitvi bodočih filmov in serij Telekoma Srbija, a so bile predvajane vsebine, o katerih se niso dogovorili.

Občinstvo 29. izdaje SFF je po poročanju medijev v BiH in Srbiji po drugi strani v torek z navdušenjem sprejelo novi film srbskega režiserja in igralca Dragana Bjelogrlića Varuhi formule.

Srbsko-slovensko-črnogorsko-makedonska koprodukcija, v katerem igrata tudi francoski zvezdi Alexis Manenti in Olivier Barthelemy, spremlja skupino znanstvenikov na Inštitutu Vinča, ki sredi hladne vojne izvaja tajni projekt pod vodstvom profesorja Dragoslava Popovića. Pri tem so izpostavljeni smrtonosni dozi sevanja, zato jih jugoslovanska tajna policija odpelje na zdravljenje na kliniko Curie v Parizu.

Danes so na SFF sicer odpovedali vse filmske projekcije zaradi dneva žalovanja ob tragediji v Gradčcu, ko je moški v petek s pištolo ubil tri ljudi. V Federaciji BiH so danes zaradi dneva žalovanja odpovedali tudi vse druge kulturno-zabavne vsebine na javnih mestih.