Šest vročih serij, ki jih ne smete spregledati

Predstavljamo vam šest odličnih serij, ki vas bodo kratkočasile v vzdihljajih poletja in katerih celotne sezone si lahko ogledate v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.

Reši me (Save Me)

Reši me je združenje Royal Television Society razglasilo za najboljšo dramsko serijo leta 2019, po zaslugi odličnih kritik pa so že začeli snemati drugo sezono. V videoteki Pickbox NOW si lahko ogledate celotno prvo sezono te napete kriminalne poslastice z Lennyjem Jamesom v vlogi očeta, ki poskuša izslediti svojo 13-letno hčerko po tem, ko ga po krivici osumijo za njeno ugrabitev.

Riviera

Julia Stiles (10 razlogov, zakaj te sovražim) igra v tem opojnem trilerju ameriško kustosinjo, katere mož umre v eksploziji na jahti ruskih oligarhov in trgovcev z orožjem. Ker verjame, da njegova smrt ni nesreča, se vplete v svet laži in kriminala. V videoteki Pickbox NOW sta na voljo prvi dve sezoni te odlične serije.

Krogle (Bullets)

Nova finska serija Krogle (2018) je inteligentno zlitje kriminalke, vohunskega trilerja in politične drame. Zgodba se vrti okrog nekdanje teroristke Madine Taburove z vzdevkom Črna vdova – to je odigrala nemška igralka iz Igre prestolov Sibel Kekilli –, ki prispe v Helsinke in prosi za politični azil. Dotlej je veljalo, da je Črna vdova mrtva, zato obveščevalne agencije postanejo sumničave.

Cardinal

Temačno vzdušje, skrivnosten glavni junak in srhljiva zgodba o zapleteni preiskavi umora zagotavljajo odlično razvedrilo v slogu skandinavskih noir serij. V videoteki Pickbox NOW si lahko ogledate vse tri sezone te kanadske kriminalke z Billyjem Campbellom v vlogi detektiva Johna Cardinala.

Diamanti (Ice)

Dramska kriminalistična serija Diamanti govori o družini iz Los Angelesa, katere družinski posel ima dolgo tradicijo – njeni člani namreč trgujejo z diamanti. Serijo je ustvaril Robert Munic (Imperij), produciral jo je režiser Antoine Fuqua (Dan za trening), v glavnih vlogah pa so se preizkusili Donald Sutherland (Igre lakote), Ray Winstone (Noe), Jeremy Sisto (Zakon in red) in Cam Gigandet (The O.C.).

Mary ubija ljudi (Mary Kills People)

Naslovni lik te napete kanadske serije, zdravnica Mary Harris (Caroline Dhavernas), je zaposlena na urgentnem oddelku v bolnišnici, hkrati pa dela tudi kot svetovalka ob koncu življenja. Zanimiva serija obravnava tabu temo, pomoč pri samomoru, v videoteki Pickbox NOW pa si lahko ogledate vse tri sezone te kanadske TV-uspešnice.