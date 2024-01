Selena Gomez se vrača na velika platna

31-letna Selena Gomez je nastopila v filmih, kot so Velika poteza režiserja Adama McKayja, Sosedi 2 v režiji Nicholasa Stollerja, Mrtvi ne umirajo Jima Jarmuscha in Deževen dan v New Yorku Woodyja Allena.

31-letna Selena Gomez je nastopila v filmih, kot so Velika poteza režiserja Adama McKayja, Sosedi 2 v režiji Nicholasa Stollerja, Mrtvi ne umirajo Jima Jarmuscha in Deževen dan v New Yorku Woodyja Allena. Foto: Guliverimage

Igralka in pevka Selena Gomez bo v načrtovanem biografskem filmu upodobila rock pevko Lindo Ronstadt. Film o večkratni dobitnici grammyja pripravljata producent James Keach in pevkin menedžer John Boylan.

Novico o načrtovanem filmu o Lindi Ronstadt sta po poročanju nemške tiskovne agencije dpa objavili specializirani reviji Variety in Hollywood Reporter, Gomezova pa je ob tem na Instagramu delila fotografijo iz pevkinih spominov Simple Dreams iz leta 2013. Poročanje industrije o projektu je potrdila tudi Ronstadtova, ki je na istem kanalu zapisala, da se je vse skupaj začelo s preprostimi sanjami.

Tako Ronstadtova kot Gomezova imata mehiške korenine. 77-letna Linda Ronstadt, ki je znana po skladbah You're No Good in Don't Know Much, je v svoji dolgoletni country rock karieri izdala dva ducata albumov. Leta 2014 so jo sprejeli v dvorano slavnih rock and rolla. Kariero je končala pred več kot desetimi leti zaradi degenerativne bolezni živčevja.

Linda Ronstadt je kariero končala pred več kot desetimi leti zaradi degenerativne bolezni živčevja. Foto: Guliverimage

Biografski glasbeni film je trenutno v predprodukciji

31-letna Selena Gomez je nastopila v filmih, kot so Velika poteza režiserja Adama McKayja, Sosedi 2 v režiji Nicholasa Stollerja, Mrtvi ne umirajo Jima Jarmuscha in Deževen dan v New Yorku Woodyja Allena. V zadnjih letih je sodelovala pri televizijski seriji Only Murders in the Building.

Biografski glasbeni film je trenutno v predprodukciji. Pred tem je leta 2019 nastal dokumentarec Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, ki sta ga na podlagi pevkine avtobiografije posnela Rob Epstein in Jeffrey Friedman. V njem sta prikazala skoraj pet desetletij pevkine kariere, ki jo je pripeljala na vrh country rock glasbe.

