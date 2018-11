Sedem zanimivosti, ki jih o seriji Nepremagljivi dvojec niste vedeli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadvse priljubljena odvetniška serija, v kateri ne manjka tudi ljubezenskih zapletov, se snema že vse od leta 2011. V teh letih je osvojila srca številnih gledalcev, tudi slovenskih. Najbolj zvesti gledalci o likih serije in igralcih, ki jih upodabljajo, zagotovo veste že ogromno, tukaj pa je še sedem zanimivosti, ki jih o Nepremagljivem dvojcu morda še niste vedeli.

Serijo Nepremagljivi dvojec, v kateri je sedem sezon igrala tudi vojvodinja Meghan Markle, lahko od torka do četrtka spremljate na Planetu.

Pred kratkim so lahko ameriški gledalci na televizijski mreži The USA Network spremljali prvo polovico osme sezone nadvse priljubljene odvetniške dramske serije Nepremagljivi dvojec, ki jo lahko od torka do četrtka spremljate tudi na Planetu. V nadaljevanki je prvih sedem sezon igrala tudi noseča vojvodinja sussekška Meghan Markle, a se je nato morala od vloge, ker se je pridružila britanski kraljevi družini, posloviti. Namesto nje se je igralski zasedbi v vlogi ostre odvetnice Samanthe Wheeler pridružila igralka Katherine Heigl, sicer Meghanina dobra prijateljica.

In ker je serija tako zelo priljubljena čez lužo in drugod po svetu, je mreža The USA Network zvestim gledalcem serije že pred časom razkrila nekaj zanimivih dejstev o sami nadaljevanki, igralcih ter zakulisju snemanja:

Trio iz serije Nepremagljivi dvojec: Gabriel Macht, Patrick J. Adams in Rick Hoffman. Foto: Getty Images 1. Veliko uradnih fotografij Rachel Zane, ki jo je v seriji igrala Meghan Markle, je posnel njen soigralec Patrick J. Adams, ki je v prostem času tudi izjemen fotograf.

2. Čeprav lik v seriji Louis Litt obožuje mačke, jih igralec Rick Hoffman, ki upodablja Louisa, v resničnem življenju ne. Nanje je namreč alergičen, tako da je imela snemalna ekipa vsakič, ko je Rick snemal prizore z mačkami, pri roki inhalatorje in zdravila za alergijo.

3. Gabriel Macht v seriji zares prepričljivo igra odvetnika Harveyja Specterja, ki pod okrilje vzame bistroumnega Mika Rossa (tega igra Patrick J. Adams). Eden od razlogov za njegovo prepričljivo igro je tudi dejstvo, da igralec prihaja iz družine odvetnikov.

4. Med oboževalci serije Nepremagljivi dvojec je tudi veliko znanih oseb. Med njimi je olimpijec Michael Phelps, ki se je celo pojavil v eni od epizod. V njej je upodobil kar samega sebe.

Gabriel Macht, ki v seriji igra odvetnika Harveyja Specterja, ima tudi v resničnem življenju v družini kar nekaj pravnikov. 5. Nekateri igralci so se v letih snemanja serije preizkusili tudi v režiserski vlogi. Oba glavna igralca, Gabriel Macht in Patrick J. Adams, sta režirala epizode Nepremagljivega dvojca.

6. Pisarna glavnega lika, odvetnika Harveyja Specterja, je nekaj posebnega. V njej je nekaj neprecenljivih kosov: podpisani rekviziti znanih športnikov, zbirka glasbenih plošč, kosi prestižnega pohištva. Manjka pa ena stvar – predali! Ste opazili, da v njegovi pisarni ni niti enega samega predala?

7. Čeprav se serija dogaja v New Yorku, je bila le prva epizoda prve sezone snemana tam. Nadaljevanko sicer, tako kot mnogo drugih ameriških serij, snemajo v kanadskem Torontu.

Serijo Nepremagljivi dvojec lahko od torka do četrtka spremljate na Planetu.