Se Prijatelji vračajo? Jennifer Aniston je za. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem času je eden največjih televizijskih trendov postalo oživljanje nekdanjih TV-uspešnic, kot sta recimo seriji Severna obzorja in Beverly Hills 90210.

Ob tem se tudi številni oboževalci Prijateljev, ene najbolj priljubljenih humorističnih serij vseh časov, sprašujejo, ali se bo ekipa znova zbrala. Med njimi je tudi komičarka Ellen DeGeneres, ki je v svoji pogovorni oddaji gostila Jennifer Aniston in jo povprašala o tej možnosti.

"Zakaj pa ne? Glej, to sem ti že povedala, jaz bi bila za," je dejala 50-letna igralka, ki je v Prijateljih igrala Rachel Green. Dodala je, da je prepričana, da so ideji naklonjeni tudi njeni nekdanji soigralci: "Dekleta bi bila za in prepričana sem, da fantje tudi. Vse je mogoče."

Oddajo Ellen lahko spremljate na Planetu, na sporedu je od ponedeljka do petka popoldne.

Preberite še: