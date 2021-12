Razkrili vrtoglave honorarje igralcev Harryja Potterja

Dva tedna pred izidom posebne televizijske retrospektive o Harryju Potterju so v javnost prišli zneski, ki jih je glavni trio prejel za svoje delo. Številke so ogromne.

V javnosti so zaokrožile informacije o honorarjih, ki so jih za filme o najbolj znanem čarovniku prejeli glavni igralci. Franšiza filmov, ki je med zvezde izstrelila Daniela Radcliffa, Ruperta Grinta in Emmo Watson, se je izkazala za eno najbolje plačanih serij, še posebej zato, ker je imela kar osem nadaljevanj.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint in Emma Watson so bili med snemanjem prvega dela o Harryju Potterju stari komaj 11, 12 in 13 let. Foto: Guliverimage

Skok z enega na 20 milijonov dolarjev

Radcliffe, ki je v filmih upodobil mladega čarovnika Harryja Potterja, je v prvem delu iz leta 2001 za glavno vlogo prejel milijon dolarjev. Do leta 2011 je njegov honorar narasel na kar 20 milijonov dolarjev.

Plače Grinta in Watsonove niso rasle tako strmoglavo, a so bile vseeno zajetne. Medtem ko je Radcliffe za film Harry Potter in Feniksov red domov odnesel 14 milijonov dolarjev, sta njegova soigralca zgolj štiri milijone dolarjev. A tudi njuna plača je z vsakim delom naraščala. Film Harry Potter in Svetinje smrti je vsakemu od njiju prinesel 15 milijonov dolarjev.

Filmi o Harryju Potterju so postali kulturni fenomen, glavni igralci pa prave filmske zvezde. Foto: Guliverimage

Posebna oddaja ob 20. obletnici franšize

Letos minevata dve desetletji, odkar so posneli prvi film o Harryju Potterju, ki je nastal po knjižni predlogi pisateljice J. K. Rowling. V čast temu bo 1. januarja prihodnje leto na HBO Max na ogled posebna televizijska oddaja Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts. Glavnim igralcem se bodo pridružili tudi preostali člani zasedbe, skupaj z režiserjem Chrisom Columbusom.

Srečanje bo potekalo brez J. K. Rowling, ki je lani postala tarča kritik transspolnih aktivistov in drugih uporabnikov družbenih omrežij.

Preberite še: