Raper Tyga kraljuje na programu Woman #video

Na programu Woman ne zamudite resničnostne oddaje, ki vas bo ponesla v zaodrje in vam pobližje predstavila življenje znanega glasbenika Tyge.

Resničnostna oddaja Tygin kraljevi stil spremlja Tygo in njegovo druščino, medtem ko izvajajo razne trike in se predajajo razkošnemu življenjskemu slogu, kar je raperju prineslo pet milijonov sledilcev na družbenem omrežju Instagram.

Oddaja med drugim prikaže tudi goste, kot so Chris Brown, Kylie Jenner in Scott Disick, v njej pa ne manjkajo niti helikopterji, morski psi, potegavščine in velike količine zlata. Če vas zanima, kakšno je resnično življenje raperja, je to prava oddaja za vas.

Promocijski video oddaje Tygin kraljevi stil:

Oddaja Tygin kraljevi stil je na sporedu vsak četrtek ob 20. uri na programu Woman.